Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four και κατακτώντας την 4η EuroLeague της ιστορίας του.

Μετά τη λήξη του αγώνα, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα πανηγύρισαν μαζί με χιλιάδες φίλους της ομάδας στο T-Center, αλλά και με μορφές του συλλόγου που βρέθηκαν στις εξέδρες, όπως ο Γιώργος Πρίντεζης.

Ο παλαίμαχος φόργουορντ, μέλος της ομάδας που είχε πετύχει το back-to-back το 2012 και το 2013, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και ξέσπασε σε δάκρυα χαράς, σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Δίπλα του βρισκόταν και ο Θοδωρής Παπαλουκάς, με τους δύο θρύλους του ελληνικού μπάσκετ να ζουν από κοντά την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης.