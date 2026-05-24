Η κορυφαία στιγμή της φετινής Euroleague έφτασε, με Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό του Final Four στο «T-Center» της Αθήνας, διεκδικώντας το βαρύτιμο τρόπαιο.

Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στην 4η κατάκτηση της ιστορίας τους, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει η πιο επιτυχημένη ομάδα της διοργάνωσης, με 11 τίτλους στο ενεργητικό της.

Την ίδια στιγμή, η Euroleague έχει δώσει τη δυνατότητα και στους φιλάθλους να συμμετάσχουν ενεργά στην ατμόσφαιρα του τελικού, μέσα από ειδική πλατφόρμα επιλογής μουσικής. Οι χρήστες μπορούν να εισέλθουν, να δηλώσουν τα στοιχεία τους (email και ονοματεπώνυμο) και να προσθέσουν το αγαπημένο τους τραγούδι με τον αντίστοιχο καλλιτέχνη, διαμορφώνοντας έτσι τη «playlist» του DJ του Final Four.

Μάλιστα, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες μπαίνουν και σε κλήρωση για διάφορα δώρα.