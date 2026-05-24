Court Room: Πού διακρίθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό κόντρα στη Βαλένθια; Η ανάλυση… (vid)
Η ανάλυση στο Court Room στον υψηλότερο βαθμό. Η ειδική εκπομπή στο YouTube @tanea για το Final Four Athens της EuroLeague συνεχίζει να σας μεταφέρει ιδιαίτερα στοιχεία για τους αγώνες στο Telekom Center Athens. Οι Βαγγέλης Αγγέλου και Χρίστος Γαλιλαία, μαζί με το δημοσιογραφικό και προπονητικό επιτελείο τους, βάζουν στο μικροσκόπιο και τον δεύτερο ημιτελικό […]
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το μεγάλο ραντεβού των Πειραιωτών στο Final Four, που και πότε ο σπουδαίος τελικός της EuroLeague
Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, καθώς κέρδισε με 79-61 και προκρίθηκε στον δέκατο τελικό της ιστορίας του. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν το 4ο τρόπαιο στην ιστορία τους και το πρώτο μετά από το 2013. Απέναντί τους θα βρεθεί η Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00), η οποία με τη σειρά της πήρε τον ισπανικό «εμφύλιο» […]
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ηθοποιός» σε promo ταινίας με τον The Rock
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Dwayne “The Rock” Johnson ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ξεχωριστό promo για τη νέα ταινία Moana. Από το Milwaukee μέχρι το Motunui, οι δύο παγκόσμιοι σταρ συναντιούνται σε μια στιγμή που συνδυάζει αθλητισμό, κινηματογράφο και pop culture. Το βίντεο έγινε γρήγορα αντικείμενο συζήτησης στα social media, με το μήνυμα […]
Ο Κώστας Παπανικολάου απαντάει στο tanea.gr: «Ο κόσμος μας δίνει παραπάνω ενέργεια απ’ ό,τι νομίζει» (vid)
Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε στο tanea.gr και στον Γιάννη Λαμπίρη στην προπόνηση του Ολυμπιακού πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποθεώνοντας τον Σέρχιο Γιουλ ως έναν πραγματικό legend της διοργάνωσης. Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» τόνισε πως θέλει η αυριανή μέρα να γίνει γιορτή για όλο τον οργανισμό και τον κόσμο […]
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Αυτοί θα είναι οι τρεις διαιτητές του μεγάλου τελικού της EuroLeague
Η EuroLeague ανακοίνωσε επίσημα τους τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00 στο Telekom Center Athens. Συγκεκριμένα, την αναμέτρηση θα «σφυρίξουν» οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς. Ο Ράντοβιτς είχε βρεθεί και στον ημιτελικό του Ολυμπιακού απέναντι […]