Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων ενόψει του τελικού του EuroLeague Final Four Athens 2026, ο οποίος διεξάγεται σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου, στο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 17:00. Οι συρμοί με προορισμό το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 18:00, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία.

Η ΕΛΑΣ υπογραμμίζει ότι δεν θα επιτραπεί η προσέγγιση στο γήπεδο ή στα σημεία συγκέντρωσης σε κανέναν φίλαθλο που δεν διαθέτει προσωποποιημένο εισιτήριο και πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, με πλήρη ταύτιση των στοιχείων με εκείνα του εισιτηρίου.

Αναλυτικά τα μέτρα ασφαλείας και οι ώρες μετακίνησης

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Αρχηγείου, ο τελικός του Final Four της EuroLeague 2026 θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, στις 21:00, στο ΟΑΚΑ «TELEKOM CENTER ATHENS». Σε συνέχεια του δελτίου Τύπου της 21ης Μαΐου, ανακοινώνονται επικαιροποιημένες ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων.

Οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία και με πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα.

Ώρα έναρξης και πρόσβαση στο γήπεδο

Την ίδια ημέρα, στις 18:00, θα διεξαχθεί και ο τελικός αγώνας νέων της διοργάνωσης. Για τον λόγο αυτό, οι πύλες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν από τις 15:00, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος των θεατών και να αποφευχθεί συνωστισμός.

Αυστηρή εφαρμογή των μέτρων

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της διαδικασίας, η είσοδος θα απαγορεύεται άμεσα, οι εμπλεκόμενοι θα απομακρύνονται και θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν εγκαίρως στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης, να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών δυνάμεων και των διοργανωτών και να αποφεύγουν την προσέγγιση του ΟΑΚΑ χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στόχος είναι η ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και η αποφυγή καθυστερήσεων ή φαινομένων συνωστισμού.

Η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, όπως τονίζεται, θα είναι καθολική, αυστηρή και χωρίς εξαιρέσεις.