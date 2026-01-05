Μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, από αμερικανικές δυνάμεις το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και μέλη της κυβέρνησής του εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς αρκετές χώρες και εδάφη, μεταξύ των οποίων Κολομβία, Κούβα, Μεξικό, Ιράν και η Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή: «Είναι στα συμφέροντά μας να έχουμε γύρω μας χώρες που είναι βιώσιμες και επιτυχημένες και όπου το πετρέλαιο μπορεί να εξάγεται ελεύθερα».

Παράλληλα υπογράμμισε: «Η αμερικανική κυριαρχία στον δυτικό ημισφαίριο δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ ξανά».

Ακολουθούν οι βασικές δηλώσεις του Τραμπ τις τελευταίες δύο ημέρες, καθώς και οι αντιδράσεις ορισμένων από τις κυβερνήσεις στις οποίες απευθύνθηκε η προειδοποίηση.

Γροιλανδία

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία «από την άποψη της εθνικής ασφάλειας», υποστηρίζοντας ότι το νησί «καλύπτεται από ρωσικά και κινεζικά πλοία».

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Jens Frederik Nielsen, απάντησε τη Δευτέρα, χαρακτηρίζοντας τη ρητορική «εντελώς απαράδεκτη» και προσθέτοντας ότι η χώρα του «δεν είναι αντικείμενο μεγάλης ισχύος, αλλά ένα δημοκρατικό κράτος με ανθρώπους».

Κολομβία

Ο Τραμπ επιτέθηκε στον πρόεδρο της Κολομβίας, Gustavo Petro, περιγράφοντάς τον ως «άρρωστο άντρα που ασχολείται με την κοκαΐνη» και υπονοώντας ότι η υφιστάμενη κατάσταση δεν θα διαρκέσει πολύ.

Όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση, απάντησε: «Μου φαίνεται καλή ιδέα».

Ο πρόεδρος Petro υπερασπίστηκε την κυβέρνησή του, αναφέροντας την «μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία» και υπογραμμίζοντας ότι η στρατιωτική δράση της Κολομβίας τηρεί το ανθρωπιστικό δίκαιο. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί τη χώρα του, λέγοντας: «Ορκίστηκα να μην ξαναπιάσω όπλο, αλλά για την πατρίδα θα το ξαναπάρω».

Κούβα

Ο Τραμπ δήλωσε ότι στρατιωτική επέμβαση στην Κούβα δεν είναι απαραίτητη, γιατί η χώρα «είναι έτοιμη να καταρρεύσει», λόγω της απώλειας εσόδων από τη Βενεζουέλα. Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε την κυβέρνηση της Κούβας «μεγάλο πρόβλημα».

Ο πρόεδρος της Κούβας, Miguel Díaz-Canel, προειδοποίησε ότι η συμμαχία Κούβας-Βενεζουέλας δεν θα καταρρεύσει χωρίς μάχη, δηλώνοντας: «Είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε ακόμη και τη ζωή μας».

Μεξικό

Ο Τραμπ κατηγόρησε το Μεξικό ότι δεν καταπολεμά επαρκώς τα καρτέλ ναρκωτικών και προειδοποίησε: «Τα ναρκωτικά ρέουν και θα πρέπει να κάνουμε κάτι». Η πρόεδρος Claudia Sheinbaum απέρριψε κάθε αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση και υπερασπίστηκε τη συνεργασία της χώρας της με τις ΗΠΑ για την προστασία των νέων από ναρκωτικά όπως η φεντανύλη.

Ιράν

Ο Τραμπ προειδοποίησε και το Ιράν, όπου οι διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν «πολύ σκληρά» σε περίπτωση βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών και επανέλαβε την προειδοποίηση για επαναφορά του πυρηνικού προγράμματος και βαλλιστικών πυραύλων.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιόλαχ Αλί Χαμενεΐ, απάντησε ότι η χώρα «δεν θα υποκύψει στον εχθρό» και ότι οι ταραξίες πρέπει να «τιμωρηθούν».

Πηγή: CNN