«H Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί στο χάος» μετά τη σύλληψη του ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε ότι είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο, είπε ότι «ο Νικολάς Μαδούρο και ο λαός της Βενεζουέλας έχουν δείξει στο παρελθόν ότι είναι φίλοι του λαού μας» και πρόσθεσε ότι η Τουρκία «θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας». Ο Ερντογάν προειδοποίησε ακόμη, ότι η παραβίαση της κυριαρχίας των κρατών και του διεθνούς δικαίου μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμιες επιπλοκές.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας δεν παρέλειψε να στείλει και μηνύματα στις χώρες της περιοχής, λέγοντας: «Υπήρξαν και θα υπάρξουν εκείνοι, που θα θελήσουν να μας στρέψουν τον έναν εναντίον του άλλου. Όσοι μας στήνουν παγίδες, θα προσπαθήσουν να μας βγάλουν εκτός παιχνιδιού. Δεν θα πέσουμε σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτό που θέλουν από εμάς οι εχθροί μας, δεν είναι ούτε επαρχίες, ούτε διοικητικές περιφέρειες. Θέλουν ευθέως το κεφάλι μας. Απέναντι σε όσους καραδοκούν, θα είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Όποιος στοχοποιεί τις κοινές μας αξίες, δεν είναι φίλος του τουρκικού έθνους, αλλά εχθρός του».