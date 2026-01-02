Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα για να συζητήσουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς και ζητήματα γύρω από τη Γάζα.

Σύμφωνα με σχετικό τηλεγράφημα του Reuters, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή, ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν θα παραστεί σε συνάντηση του «Συνασπισμού των Προθύμων», μιας ομάδας εθνών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, στο Παρίσι τις επόμενες ημέρες.