Η αστυνομία έσπευσε στο σπίτι του Τζέι Ντι Βανς στο Σινσινάτι του Οχάιο νωρίς το πρωί της Δευτέρας, μετά από βανδαλισμό της ιδιοκτησίας.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πολλά παράθυρα του σπιτιού καταστράφηκαν. Οι αρχές ισχυρίζονται ότι τουλάχιστον ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση για τη διάρρηξη, σύμφωνα με το ABC Cleveland

Το CNN ανέφερε ότι ο Βανς και η οικογένειά του δεν ήταν εκεί εκείνη τη στιγμή.

BREAKING: Man arrested after incident at home of Vice President JD Vance in Ohio. Windows damaged. No statement yet from the Secret Service – WLWT pic.twitter.com/JW9QpuBWD2 — BNO News (@BNONews) January 5, 2026

Το CNN, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου, ανέφερε ότι οι αρχές δεν πιστεύουν ότι το άτομο κατάφερε να εισέλθει στην κατοικία.

Πηγές: Reuters, Daily Mail