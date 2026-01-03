Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ και την κατάκτηση του Betsson Super Cup ότι η ομάδα πέτυχε τον στόχο της, ενώ εξέφρασε υπερηφάνεια για τους παίκτες που προέρχονται από την Ακαδημία.

Στις δηλώσεις του, ο προπονητής των Πειραιωτών τόνισε ότι ο στόχος της ομάδας επετεύχθη στην παράταση, παρά τις δυσκολίες που συνάντησαν από τον ΟΦΗ. «Κάναμε αυτό για το οποίο ήρθαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Για το παιχνίδι: “Ήταν ο στόχος μας. Σήμερα αντιμετωπίσαμε έναν αντίπαλο που μας δυσκόλεψε αρκετά. Μακάρι να είχαμε κερδίσει στην κανονική διάρκεια. Ωστόσο, είχαμε υπομονή και το καταφέραμε στην παράταση. Κάναμε αυτό για το οποίο ήρθαμε”.

Για το εάν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο το 2026, εάν αυτό είναι έναυσμα για τη συνέχεια και τι έχει να πει που ένα παιδί από την Ακαδημία, Καλογερόπουλος, πήρε το βραβείο του MVP: “Μακάρι να μπορούσαμε να εκτιμήσουμε όπως τους αξίζει όλους τους παίκτες που έχουμε στις ακαδημίες, αλλά και στην πρώτη ομάδα.

Συνήθως κοιτάμε τις μεγάλες μεταγραφές που έρχονται από εξωτερικό, αλλά πρέπει να δούμε και αυτούς που έχουμε αλλά και όσους έφυγαν όπως οι: Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Κωστούλας, Μουζακίτης. Έχουμε πολλά παιδία στον πάγκο και αυτοί έχουν πολύ μεγάλη αξία για εμάς. Είμαστε περήφανοι που είναι στην ομάδα μας”