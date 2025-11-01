Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον Ασπρόπυργο ο θάνατος της 10χρονης μαθήτριας την ώρα που βρισκόταν στο σχολείο της, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο γήπεδο μπάσκετ της σχολικής μονάδας. Ο σχολικός νοσηλευτής επιχείρησε να επαναφέρει τη μαθήτρια κάνοντας ΚΑΡΠΑ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, το κορίτσι δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και μετέφερε την 10χρονη στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Αν και αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι η μαθήτρια κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της γυμναστικής, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας το κορίτσι έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Η ίδια ανακοίνωση επισημαίνει ότι η ιατρική καρτέλα της 10χρονης δεν ανέφερε κανένα προϋπάρχον πρόβλημα υγείας.

Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες και η Αστυνομία έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να φτάσουν στο σχολείο, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή.

Στο Αστυνομικό Τμήμα κλήθηκε να καταθέσει ο καθηγητής φυσικής αγωγής σχετικά με το περιστατικό. Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για πιθανό παθολογικό πρόβλημα, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της 10χρονης.

Μιλώντας στο MEGA, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν στη ζωή. Όπως αποκάλυψε ο κ. Γιαννάκος, οι γιατροί στο Θριάσιο Νοσοκομείο έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για σχεδόν μία ώρα, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να ανακτήσουν παλμό. Όταν διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε πλέον δυνατότητα παρέμβασης, λύγισαν από τη συγκίνηση για τον αδόκητο χαμό του παιδιού.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Οι γιατροί έκαναν για περισσότερο από μία ώρα ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν κατέστη εφικτό να ανακτήσει παλμό. Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς, δεν μπορούσαν ούτε να μιλήσουν στην επικοινωνία που είχαμε για να με ενημερώσουν. Είναι τεράστια τραγωδία, αλλά είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε για τα αίτια. Θα πρέπει να περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα νεκροψίας-νεκροτομής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.