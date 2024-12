Η ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης επικαλούμενος προκαταρκτικές πληροφορίες.

Την ίδια στιγμή ο αριθμός των τραυματιών έχει ανέλθει σε εννέα.

Η πρωινή επίθεση προκάλεσε πυρκαγιές σε όλη την πόλη, εκτός από ζημιές σε ένα κτίριο γραφείων, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Σέρχιι Πόπκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία εκτόξευσε σήμερα το πρωί οκτώ πυραύλους εναντίον του Κιέβου.

Ο Σέρχιι Πόπκο δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν για την επίθεση υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal και βαλλιστικούς πυραύλους Iskander/KN-23.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα, 630 κτίρια κατοικιών, 16 υγειονομικές δομές, 17 σχολεία και 13 παιδικοί σταθμοί έχουν μείνει χωρίς θέρμανση εξαιτίας των χτυπημάτων.

Consequences of the Russian ballistic missile strike on central Kyiv At least one person was killed in the attack, and nine people were injured. Due to the strike, 630 residential buildings, 16 medical facilities, 17 schools, and 13 kindergartens are currently without heat.… pic.twitter.com/bLv5sCCf7P — NEXTA (@nexta_tv) December 20, 2024

Δείτε βίντεο

As a result of the Russian attack, missile debris fell in the Goloseevsky, Solomensky, Shevchenkivsky and Dniprovskyi districts of Kyiv. Several buildings and cars were damaged. pic.twitter.com/lVYNJBPCCN — NEXTA (@nexta_tv) December 20, 2024