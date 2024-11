Εκρήξεις ακούστηκαν και οι σειρήνες ήχησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (24.11.24) στο Κίεβο λόγω νέας ρωσικής επίθεσης με drones στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας αναχαίτισε ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου με drones kamikaze ιρανικού σχεδιασμού. Προς το παρόν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας δεν έχουν κάνει κάποιο επίσημο σχόλιο.

Το Κίεβο και η γύρω περιοχή του και το μεγαλύτερο μέρος της βορειοανατολικής Ουκρανίας τελούν υπό συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές από τις περίπου 03:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος).

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Σάββατο πως θεωρεί ότι είναι πιθανός ο τερματισμός της ρωσικής εισβολής την επόμενη χρονιά.

«Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος; Όταν η Ρωσία θελήσει να τελειώσει ο πόλεμος. Όταν οι ΗΠΑ υιοθετήσουν σκληρότερη στάση. Όταν οι χώρες του νότου σταθούν στο πλευρό της Ουκρανίας και υποστηρίξουν τον τερματισμό του πολέμου», είπε ο Ζελένσκι σε συζήτηση με ξένους ανταποκριτές στο Κίεβο κατά την τρίτη διεθνή διάσκεψη για την επισιτιστική ασφάλεια, με την επωνυμία «Σιτηρά από την Ουκρανία».

Ο Ζελένσκι εξέφρασε την πεποίθηση πως όταν υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις, οι αποφάσεις θα δρομολογηθούν αργά ή γρήγορα. «Δεν θα είναι εύκολος αυτός ο δρόμος, αλλά είμαι πεπεισμένος πως έχουμε όλες τις δυνατότητες να τα καταφέρουμε την επόμενη χρονιά», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

«Είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις ηγετών από αφρικανικά, ασιατικά και αραβικά κράτη», συνέχισε ο Ζελένσκι. «Θα ήθελα επίσης να ακούσω τις προτάσεις του νέου προέδρου των ΗΠΑ. Πιστεύω ότι θα τις μάθουμε τον Ιανουάριο και θα έχουμε ένα σχέδιο για τον τερματισμό αυτού του πολέμου», συμπλήρωσε.

Στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε κατ’ επανάληψη υποστηρίξει πως ήθελε να περιορίσει την ευρείας κλίμακας στρατιωτική υποστήριξη που προσφέρει η Ουάσινγκτον στο Κίεβο. Μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, ο Τραμπ έχει αποφύγει πάντως να επαναλάβει τον ισχυρισμό του ότι θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Την ίδια ώρα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 34 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 27 πάνω από την περιφέρεια Κουρσκ που συνορεύει με την Ουκρανία.

Σε αυτήν το υπουργείο δεν αναφέρεται σε προηγούμενη δήλωση του περιφερειάρχη της Κουρσκ, σύμφωνα με τον οποίο η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δύο “ουκρανικούς πυραύλους” που εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της περιφέρειας αυτής.

BREAKING:

Ukraine just launched a number of U.S.-donated ATACMS ballistic missiles against Russian and North Korean military targets in the Kursk region of Russia pic.twitter.com/M2RXF4qs2g

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 23, 2024