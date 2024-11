Η Ρωσία επιλέγει τους στόχους που θα πλήξει στην Ουκρανία και μεταξύ αυτών ενδέχεται να περιληφθούν «κέντρα λήψης αποφάσεων» στο Κίεβο, σε απάντηση στη χρήση από την Ουκρανία δυτικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει βαθιά το ρωσικό έδαφος, προειδοποίησε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πούτιν, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Καζακστάν Αστάνα, πρόσθεσε ότι η παραγωγή προηγμένων πυραυλικών συστημάτων της Ρωσίας είναι δεκαπλάσια από αυτή του ΝΑΤΟ και τόνισε ότι η Μόσχα σκοπεύει να την ενισχύσει ακόμη περισσότερο.

Εξάλλου ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η Μόσχα έπληξε στη διάρκεια της νύκτας 117 στόχους στην Ουκρανία με 90 πυραύλους και 100 drones, εξηγώντας ότι «πρόκειται για μια απάντηση στις συνεχείς επιθέσεις (σ.σ. του Κιέβου) εναντίον του εδάφους μας με αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS».

Η Ουκρανία ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί πως δέχεται «μαζική επίθεση» εναντίον των ενεργειακών υποδομών της και πως χρειάσθηκε να προχωρήσει σε διακοπές της ηλεκτροδότησης, κυρίως στο Κίεβο, σε μια στιγμή που η Μόσχα εντείνει τη στρατιωτική πίεση στη χώρα μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι σημερινές ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών προκάλεσαν διακοπή της ηλεκτροδότησης για τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ανθρώπους σε τρεις δυτικές περιφέρειες της Ουκρανίας, σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από το μέτωπο, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Εξαιτίας των επιθέσεων διακόπηκε η ηλεκτροδότηση 523.000 καταναλωτών στην περιφέρεια του Λβιβ, περίπου 215.000 στην περιφέρεια του Βολίν και άνω των 280.000 στην περιφέρεια του Ρίβνε, ανέφεραν οι κυβερνήτες τους μέσω του Telegram.

Η μεγάλης έκτασης σημερινή ρωσική επίθεση εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών «κατάφερε σκληρό πλήγμα, ενώ έγινε χρήση πολλών πυρομαχικών διασποράς», δήλωσε στο Reuters πηγή στο ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

Την ώρα που οι θερμοκρασίες κυμαίνονται γύρω στο μηδέν, «για άλλη μια φορά ο τομέας της ενέργειας δέχεται μια μαζική επίθεση του εχθρού», τόνισε επίσης το υπουργείο Ενέργειας.

In this morning’s sub zero temperatures, Russians launched a massive missile attack on Ukraine’s energy infrastructure, leaving millions without heat, water and electricity.

Rescuers are working in dozens of locations and damages are still being determined.

▪Kyiv: Debris has… pic.twitter.com/DfdlfKaTEf

— KyivPost (@KyivPost) November 28, 2024