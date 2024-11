Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε τηλεοπτική ομιλία που δεν είχε προαναγγελθεί, τόνισε ότι η Ρωσία έχει απόθεμα ισχυρών νέων πυραύλων που είναι «έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν», μία μέρα μετά που η Μόσχα εκτόξευσε τον πύραυλο Ορέσνικ στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι ο συγκεκριμένος πύραυλος δεν μπορεί να αναχαιτιστεί και υποσχέθηκε να διεξαχθούν περισσότερες δοκιμαστικές εκτοξεύσεις, ακόμα και σε «συνθήκες μάχης».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

