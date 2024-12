Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο σήμερα έπειτα από προειδοποίηση των αρχών για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Αξιωματικοί της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας και αξιωματούχοι του δήμου του Κιέβου ανέφεραν πως η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί για να αποκρούσει την επίθεση.

Ουκρανικά μέσα αναφέρουν ότι η Ρωσία κατάφερε πλήγματα στο Κίεβο και μάλιστα κάνουν λόγο και για έξι τραυματίες.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι πολλά αυτοκίνητα πήραν φωτιά στην περιοχή Holosiivskyi της πόλης λόγω πτώσης συντριμμιών από πύραυλο και ότι τουλάχιστον έξι άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα δείχνουν φωτιά σε αυτοκίνητα και χτυπήματα σε κτίριο που στεγάζονται γραφεία.

Νωρίτερα σήμερα ρωσικός πύραυλος έπληξε και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε διώροφο οίκημα στην πόλη Κρεβί Ρι της νοτιοανατολικής Ουκρανίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, ενημέρωσαν αξιωματούχοι.

Ο Σερχίι Λισάκ, περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, ανέφερε μέσω Telegram πως άνδρας και έφηβη διασώθηκαν στην Κρεβί Ρι, την πόλη απ’ όπου κατάγεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εσπασαν παράθυρα σε κοντινή δεκαώροφη πολυκατοικία, πρόσθεσε.

