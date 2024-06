Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η ιστορία μίας 74χρονης από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα από τη Νεμπράσκα.

Ο λόγος για την Κόνστανς Γκλαντζ. Ο θάνατος της γυναίκας επιβεβαιώθηκε και η σορός της μεταφέρθηκε στο γραφείο τελετών για να οργανωθεί η κηδεία της. Εκεί, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι ανέπνεε ακόμα και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Παρά την επείγουσα διακομιδή της στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν και κατέληξε, αυτή τη φορά πραγματικά.

Ο επικεφαλής του γραφείου του σερίφη της κομητείας Λάνκαστερ, Μπεν Χούτσιν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η 74χρονη Κόνστανς Γκλαντζ πέθανε σε τοπικό νοσοκομείο τη Δευτέρα 3 Ιουνίου γύρω στις 4 μ.μ.

«Θέλουμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας στους φίλους και την οικογένειά της. Ο εισαγγελέας της κομητείας Λάνκαστερ, Πατ Κόντον, διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας», είπε ο Μπεν Χούτσιν και έκανε λόγο για μια «εξαιρετικά ασυνήθιστη υπόθεση».

«Κάνω αυτή τη δουλειά εδώ και 31 χρόνια και δεν μου έχει ξανατύχει τίποτα παρόμοιο στο παρελθόν», παραδέχτηκε ο ίδιος και υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα της αυτοψίας μπορεί να χρειαστούν μερικές εβδομάδες για να βγουν, οπότε το γραφείο του σερίφη θα ενημερώσει το κοινό όταν ολοκληρωθεί η έκθεση. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

