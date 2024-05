Λίγες ημέρες μετά τα 29α γενέθλιά της η Ζοράγια τερ Μπικ από την Ολλανδία, έφυγε από τη ζωή από ευθανασία, αν και γιατροί έκριναν πως σωματικά ήταν απόλυτα υγιής, καθώς δεν άντεχε να ζει άλλο με κατάθλιψη και άγχος.

Η είδηση του θανάτου της, κάνει τον γύρο του κόσμου, με τις αντιδράσεις να είναι πολλές για την άδεια που της χορηγήθηκε ώστε να της γίνει ευθανασία.

Η γυναίκα υπέφερε από οριακή διαταραχή προσωπικότητας, ενώ είχε διαγνωστεί και με αυτισμό.

Η ίδια αποφάσισε ότι ήθελε να πεθάνει, αφού πάλευε με τα προβλήματα ψυχικής υγείας για πάνω από μία δεκαετία. Μάλιστα, όπως έλεγε, καμία θεραπεία στην οποία είχε υποβληθεί δεν την είχε βοηθήσει.

Η γυναίκα πέθανε τελικά στις 22 Μαΐου και ώρα 1:20 τοπική, 20 ημέρες μετά τα γενέθλιά της, με τη βοήθεια του Κέντρου Εξειδίκευσης Ευθανασίας, έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της.

Σε ένα tweet που κοινοποίησε ένας φίλος της, ο Μάρτιν, ανέφερε ότι η Ζοράγια πέθανε «ανθρώπινα».

Στον λογαριασμό της στην ίδια πλατφόρμα γράφει πλέον «Zoraya – Status: Departed» («Ζοράγια – Κατάσταση: αποχώρησε»), υπονοώντας ότι δεν είναι πια στη ζωή.

For the people who called it a bluff, who called her an attention whore.

Apologize and go sit in a corner. Ask youself, are you part of the problem, or the solution?#zoraya #zorayaterbeek #euthanesia pic.twitter.com/jABL0rkTpb

— Martin (@tintal1971) May 22, 2024