Ανακουφισμένοι που η σορός της κόρης τους επέστρεψε στο Ισραήλ δήλωσαν οι γονείς της Σάνι Λουκ.

«Ο στρατός ήρθε και μας είπε ότι η σορός της βρέθηκε και μεταφέρθηκε στο Ισραήλ. Είμαστε χαρούμενοι που επέστρεψε και μπορούμε να την θάψουμε κανονικά», δήλωσε η μητέρα της Ρικάρντα Λου στην Post.

Η 23χρονη Γερμανοϊσραηλινή έζησε τη φρίκη στα χέρια των μαχητές της Χαμάς κατά την εισβολή τους στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Η νεαρή διασκέδαζε στο μουσικό φεστιβάλ Supernova, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, που έγινε στόχος της ισλαμιστικής οργάνωσης. Η υπόθεσή της έγινε γνωστή από την πρώτη στιγμή, καθώς η οικογένειά της την αναγνώρισε σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν οι μαχητές στο διαδίκτυο.

Η Σάνι κείτονταν αναίσθητη στο πίσω μέρος ενός φορτηγού με ενόπλους της Χαμάς. Οι πρώτες αναφορές έλεγαν πως οι μαχητές την απήγαγαν, τη δολοφόνησαν και περιέφεραν σαν τρόπαιο το άψυχο σώμα της.

Οι γονείς και τα αδέρφια της όμως ήλπιζαν ότι είναι ζωντανή και ζητούσαν περισσότερες πληροφορίες για εκείνη. Μάλιστα, κάποια στιγμή πληροφορήθηκαν ότι ήταν βαριά τραυματισμένη και βρισκόταν σε νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας.

Στις 30 Οκτωβρίου έγιναν γνωστά τα δυσάρεστα νέα, καθώς ανακοινώθηκε ο θάνατος της. «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνω τον θάνατο της αδερφής μου, η οποία αγνοείτο εδώ και εβδομάδες», έγραψε στα social media η αδερφή της, Άντι.

Ο εφιάλτης ωστόσο, για τα αγαπημένα της πρόσωπα συνεχιζόταν, αφού η σορός της Σάνι αγνοούνταν μέχρι χθες, Παρασκευή 18 Μαΐου, όταν οι IDF ανακοίνωσαν την επιστροφή τριών πρώην ομήρων της Χαμάς που σκοτώθηκαν από τους μαχητές, μεταξύ αυτών και η 23χρονη.

Shani Louk, Amit Buskila and Yitzhak Gelernter were kidnapped and murdered by Hamas terrorists on October 7 from the Nova Music Festival.

Overnight, our troops recovered their bodies and brought them back home to Israel.

We will continue operating to bring all of our hostages… pic.twitter.com/ya8IoZ8Dvb

— Israel Defense Forces (@IDF) May 17, 2024