Συναγερμός έχει σημάνει στην Ολλανδία, καθώς είναι σε εξέλιξη περιστατικό ομηρίας σε καφέ – μπαρ στην πόλη Έντε.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στην εκκένωση κατοικιών στην περιοχή, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί γύρω από το κτίριο, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

⚡️Hostage Situation in Netherlands – Bomb Squad Deployed

A masked individual has reportedly taken five hostages in a cafe or bar in the central town of Ede.

Video circulating online shows police using a robot to investigate the scene, with the suspect allegedly claiming to have… pic.twitter.com/HoxbChw0M3

— RT_India (@RT_India_news) March 30, 2024