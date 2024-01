Ακόμη και οι εξωγήινοι χρειάζονται τις διακοπές τους σε τροπικά μέρη…

Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε από ένα καινούριο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φαίνονται δύο γιγάντια ανθρωπόμορφα πλάσματα να περπατούν στους πρόποδες λόφου ενός μικρού νησιού της Βραζιλίας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το οπτικό υλικό έγινε αμέσως viral και πολλοί έσπευσαν να πουν ότι οι εξωγήινοι επισκέπτονται τη Γη ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Το ένα από τα πλάσματα— ύψους 3 μέτρων— φαίνεται να απολαμβάνει τα αξιοθέατα του Ilha do Mel, ενός νησιού δύο μίλια μακριά από τις ακτές της νοτιοανατολικής Βραζιλίας, ενώ ένα άλλο στέκεται κοντά του, όπως δείχνει το βίντεο.

Στέκονται με αυτοπεποίθηση στην κορυφή του λόφου, που σύμφωνα με τους ντόπιους είναι δύσκολα προσβάσιμος, με τους θάμνους να φτάνουν μόλις μέχρι τα γόνατά τους. Φαίνονται να κουνούν τα χέρια τους με έναν τρομακτικά ανθρώπινο τρόπο, αλλά όχι αρκετά ώστε να πείσουν τους αυτόπτες μάρτυρες ότι δεν είναι εξωγήινοι.

«Είναι πολύ μεγάλο για να είναι άνθρωπος» ακούγεται να λέει ένα άτομο στο βίντεο.

«Κοιτάξτε τον τρόπο που κινείται, είναι πραγματικά παράξενο!» ακούγεται να λέει ένας άλλος.

«Για μένα αρκεί να δω την ταχύτητα με την οποία αυτό το πλάσμα κατεβαίνει τον λόφο. Όποιος έχει κάνει μονοπάτια σε τέτοιους λόφους ξέρει ότι δεν κατεβαίνεις έναν τέτοιο λόφο σε 1-2 λεπτά» έγραψε ένας χρήστης του Instagram.

