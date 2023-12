Πέντε Ισραηλινοί όμηροι που σκοτώθηκαν ενώ κρατούνταν από τη Χαμάς βρίσκονταν σε μια υπόγεια σήραγγα στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα (24/2) ο στρατός του Ισραήλ, παρουσιάζοντας πλάνα από μια τουαλέτα με λευκά πλακάκια και μια αίθουσα εργασίας που συνδέονται μεταξύ τους μέσω σκοτεινών, τσιμεντένιων διόδων.

Παραμένει αδιευκρίνιστο το ερώτημα πώς πέθαναν οι πέντε όμηροι. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι είπε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. «Θα ενημερώσουμε τις οικογένειες και στη συνέχεια, ανάλογα με το τι επιθυμούν, το κοινό», πρόσθεσε.

Οι τρεις στρατιώτες και οι δύο πολίτες ήταν μεταξύ των 240 ομήρων που μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τους ενόπλους της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Οι σοροί τους ανακτήθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Την περασμένη εβδομάδα η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που έδειχνε τους τρεις από αυτούς ζωντανούς σε έναν χώρο που έμοιαζε με στενή κρεβατοκάμαρα, χωρίς παράθυρα, με μια πρίζα και λευκά πλακάκια στον τοίχο. Στη λεζάντα που το συνόδευε, η οργάνωση έγραφε στα εβραϊκά: «Τα όπλα σας σκότωσαν τους τρεις».

Η Χαμάς είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι ορισμένοι όμηροι σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα. Είχε επίσης απειλήσει να εκτελέσει τους ομήρους.

Το βίντεο που δημοσιοποίησε σήμερα ο στρατός δείχνει μηχανικούς του σε ένα σκοτεινό δίκτυο από σήραγγες που, όπως λέει, είχε δύο επίπεδα, το ένα σε βάθος 10 μέτρων και το δεύτερο σε βάθος «δεκάδων μέτρων».

The IDF reveals a large Hamas tunnel network in northern Gaza’s Jabaliya camp, where the bodies of five Israeli hostages were recovered earlier this month.

Troops of the 551st Brigade and Military Intelligence’s Unit 504 led the operation to retrieve the bodies of soldiers… pic.twitter.com/LDSM7I81yT

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 24, 2023