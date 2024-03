Ένας εξαγριωμένος όχλος λίντσαρε μια γυναίκα, που ήταν ύποπτη για τη δολοφονία ενός οκτάχρονου κοριτσιού, σε μια δημοφιλή τουριστική πόλη στο νότιο Μεξικό που μαστίζεται από το οργανωμένο έγκλημα.

Οι κάτοικοι απέκλεισαν την Πέμπτη έναν από τους κεντρικούς δρόμους του Τάξκο, αφού το πτώμα του παιδιού βρέθηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο.

Η εισαγγελία του Γκερέρο δήλωσε ότι αντιμετωπίζει τον θάνατο του κοριτσιού ως ύποπτη «γυναικοκτονία» και το λιντσάρισμα ως ανθρωποκτονία.

🔥#Taxco, explodes in a wave of violence and protests after finding the body of #Camila, the 8-year-old, today in the morning. Citizens brutally beat the other two kidnappers and try to burn them🩸 pic.twitter.com/C3TnlHEFBu

