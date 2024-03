Εδώ και έναν αιώνα, άνθρωποι όλων των ηλικιών τραγουδούν ένα τζινγκλ τεσσάρων σειρών για να γιορτάσουν τα γενέθλια των αγαπημένων τους προσώπων. Αλλά ελάχιστοι γνωρίζουν τα ονόματα των αδελφών πίσω από αυτό το πανταχού παρόν τραγούδι: Η Mildred Jane Hill, γνωστή μουσικός και τραγουδοποιός, και η Patty Smith Hill, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση της πρώτης παιδικής ηλικίας.

Η εκπληκτικά μπερδεμένη ιστορία του «Happy Birthday to You» -που περιγράφεται από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες ως το πιο συχνά τραγουδισμένο αγγλόφωνο τραγούδι- ξεκινά το 1893, όταν οι αδελφές Hill συνέγραψαν και δημοσίευσαν μια μελωδία με τίτλο «Good Morning to All».

Στόχος τους, θυμήθηκε αργότερα η Patty, ήταν να δημιουργήσουν τραγούδια που να εκφράζουν «εκείνες τις λέξεις, τα συναισθήματα και τις ιδέες που ταιριάζουν στην περιορισμένη μουσική ικανότητα ενός μικρού παιδιού».

Πώς και πότε αυτές οι γραμμές μετατράπηκαν σε «Happy Birthday»;

Η Patty δοκίμασε το τραγούδι, που είχε την ίδια μελωδία με το «Happy Birthday», σε μαθητές του νηπιαγωγείου της στο Λούισβιλ του Κεντάκι. Οι στίχοι είχαν ως εξής: «Καλημέρα σας / Καλημέρα σας / Καλημέρα, αγαπητά παιδιά / Καλημέρα σε όλους».

Πώς και πότε αυτές οι γραμμές μετατράπηκαν σε «Happy Birthday»; Οι θεωρίες είναι πολλές. Στο Λούισβιλ, οι ντόπιοι εντοπίζουν την αλλαγή στο Little Loomhouse, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό υφαντουργίας.

«Η ιστορία λέει ότι η μία ή και οι δύο αδελφές ήταν σε ένα πάρτι γενεθλίων στο Little Loomhouse και εκεί άλλαξαν οι στίχοι», εξηγεί ο Mick Sullivan, επιμελητής στο Μουσείο Ιστορίας Frazier του Λούισβιλ, το οποίο διαθέτει έναν πίνακα για τις αδελφές Hill στην έκθεση «Cool Kentucky». «Ένα από τα σημεία του τραγουδιού ήταν ότι μπορούσες απλά να το αλλάξεις. Αντί για ‘Καλημέρα σε όλους’, αν ήταν Παρασκευή, θα μπορούσαν να πουν, ‘Καλημέρα σε όλους’».

Ο Sullivan προσθέτει: «Τα παιδιά αλλάζουν τους στίχους όλη την ώρα. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, μια δημοφιλή παρωδία του τραγουδιού των γενεθλίων: «Χρόνια πολλά σε σένα / Ζεις σε ζωολογικό κήπο / Μοιάζεις με μαϊμού, / και μυρίζεις κιόλας σαν μαϊμού!».

Η ζωή των αδελφών Χιλ

Το «Happy Birthday» μπορεί να είναι η κύρια αξίωση των αδελφών Hill για φήμη, αλλά η επίδρασή τους στην αμερικανική ιστορία εκτείνεται πολύ πέρα από το αγαπημένο τραγούδι. Η Patty είναι ο λόγος που οι άνθρωποι σήμερα παρακολουθούν το νηπιαγωγείο, λέει ο Sullivan. Εισήγαγε την προοδευτική φιλοσοφία της διδασκαλίας στην πρώιμη παιδική ηλικία, η οποία τονίζει τη σημασία της δημιουργικότητας των παιδιών και εστιάζει στην κοινωνική και συναισθηματική ευημερία εκτός από την ακαδημαϊκή μάθηση.

«Η Patty ήταν στην πρώτη γραμμή – η πιο δυνατή φωνή στις Ηνωμένες Πολιτείες για το νηπιαγωγείο», λέει ο Sullivan. «Έπεισε τον κόσμο και την εξουσία ότι το νηπιαγωγείο δεν ήταν απλώς αξιόλογο, αλλά απολύτως απαραίτητο».

Γεννημένες το 1859 και το 1868 αντίστοιχα, η Mildred και η Patty ήταν δύο από τα έξι παιδιά του αιδεσιμότατου William Wallace Hill, ενός πρεσβυτεριανού ιερέα που εξέδιδε ένα θρησκευτικό περιοδικό και υπηρετούσε ως πάστορας στην πρεσβυτεριανή εκκλησία του Anchorage έξω από το Λούισβιλ. Προοδευτικός για την εποχή του, ο Γουίλιαμ ήταν ανένδοτος στο να λάβουν οι κόρες του κλασική εκπαίδευση, κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο για τις γυναίκες εκείνη την εποχή. Ίδρυσε ένα σχολείο για κορίτσια με την ονομασία Bellewood Female Seminary, διδάσκοντας στις μαθήτριές του την εξέλιξη, τη γεωλογία και την αστρονομία.

Καλές βάσεις

«Ήταν διανοούμενος και πίστευε ότι οι γυναίκες δεν θα έπρεπε να εξαρτώνται από έναν άνδρα για το σπίτι – ότι θα έπρεπε να βγάζουν τα προς το ζην μόνες τους», λέει η Elizabeth Campbell Rightmyer, πρώην πρόεδρος του Happy Birthday Circle, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης του Λούισβιλ που προσπαθεί να διατηρήσει την κληρονομιά των αδελφών. (Ούτε η Mildred ούτε η Patty παντρεύτηκαν ούτε απέκτησαν παιδιά).

Σύμφωνα με έγγραφο του 2010 του Robert Brauneis, ειδικού σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Πανεπιστήμιο George Washington, η Mildred και η Patty άρχισαν να συνεργάζονται σε παιδικά τραγούδια το 1889, συγκεντρώνοντας τελικά τις συνθέσεις τους σε ένα βιβλίο με τίτλο Song Stories for the Kindergarten. Το 1893, την ίδια χρονιά που οι αδελφές δημοσίευσαν το «Good Morning to All», ενώ παρουσίασαν το εκπαιδευτικό τους έργο στην Παγκόσμια Έκθεση του Σικάγο.

Δυο πολύ δυνατά πνεύματα

Η Mildred ήταν ένα μουσικό θαύμα και διεθνώς γνωστή πιανίστρια. Διετέλεσε επίσης ιστορικός της μουσικής σκηνής του Λούισβιλ. Από το στούντιό της, η Mildred άκουγε μαύρους πωλητές να τραγουδούν «κραυγές του δρόμου» σε κλίμακα μπλουζ, γεγονός που την οδήγησε να προβλέψει ότι τα μπλουζ και η τζαζ θα γίνονταν παναμερικανικά είδη μουσικής.

«Αν γραφόταν μια ιστορία της μουσικής στο Κεντάκι, ένα μεγάλο μέρος θα έπρεπε να αφιερωθεί στη μουσική των μαύρων στην πολιτεία μας», έγραψε η Mildred σε ένα δοκίμιο στα τέλη του 19ου αιώνα. «Οι παλιοί μαύροι, οι οποίοι είναι οι μόνοι που γνωρίζουν αυτή τη μουσική, πεθαίνουν και είναι λυπηρό που δεν γίνεται κάποια προσπάθεια να εξασφαλιστεί πριν να είναι πολύ αργά».

Η Patty, εν τω μεταξύ, ήταν μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίστριες της εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς διετέλεσε η πρώτη πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης για την Εκπαίδευση των Μικρών Παιδιών και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Σχεδίασε και προώθησε στην αγορά διδακτικά εργαλεία που ονομάζονταν τουβλάκια Patty Hill, τα οποία χρησιμοποιούσαν τα παιδιά του νηπιαγωγείου για να χτίζουν μεγάλες παιχνιδοκατασκευές.

Σπουδαίο έργο

Η νεκρολογία της Patty στους New York Times προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τη φιλοσοφία της διδασκαλίας της, παραθέτοντας εκτενείς αναφορές της:

«Δεν υποστηρίξαμε μόνο την ικανότητα των παιδιών να μάθουν να εξαρτώνται από τον εαυτό τους στη δημιουργία των δικών τους μορφών έκφρασης, αλλά τονίσαμε την τεράστια σημασία των επαφών με τη φύση από πρώτο χέρι, μέσω εκδρομών σε πάρκα, στο ζωολογικό κήπο, στο ποτάμι, στο σιδηροδρομικό σταθμό. Επιμείναμε ότι η δημιουργική έκφραση πρέπει να αναπτύσσεται μέσα από την εμπειρία σε πραγματικές καταστάσεις και ότι οι προδιαγεγραμμένες μορφές των ενηλίκων που προηγούνται αυτών των εμπειριών από πρώτο χέρι ήταν τυφλές, μη έξυπνες και κενές».

Η Mildred πέθανε το 1916 σε ηλικία 56 ετών, πολύ πριν από την αλματώδη άνοδο της σύνθεσης των γενεθλίων. Η Patty πέθανε το 1946 σε ηλικία 78 ετών. Οι αδελφές Hill είναι θαμμένες κοντά η μία στην άλλη στο νεκροταφείο Cave Hill στο Λούισβιλ.

Ποιανού ήταν τα γενέθλια;

Τα παρατεταμένα ερωτήματα σχετικά με το πώς το «Good Morning to All» εξελίχθηκε σε «Happy Birthday» μπορεί να έπαιξαν ρόλο στην έλλειψη αναγνώρισης της Mildred και της Patty. Αλλά «δεν υπάρχει απολύτως καμία αμφιβολία ότι οι αδελφές Hill έγραψαν το «Good Morning to All» και έγραψαν τη μελωδία που όλοι γνωρίζουμε ως «Happy Birthday to You»», λέει ο Brauneis στο περιοδικό Smithsonian.

«Απλά δεν ξέρουμε ποιος ακριβώς τραγούδησε πρώτος το ‘Happy Birthday’ σε αυτή τη μελωδία. Δεν ξέρουμε ποιανού ήταν τα γενέθλια και ποιος επέλεξε να το τραγουδήσει».

Και προσθέτει: «Κάποιοι άνθρωποι πιθανώς πιστεύουν ότι ‘Happy Birthday’ είναι ένα λαϊκό τραγούδι που υπάρχει από πάντα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η Mildred και η Patty το συνέθεσαν και τους αξίζει η αναγνώριση γι’ αυτό».

*Με στοιχεία από smithsonianmag.com