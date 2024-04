Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πέρασε τα εφηβικά ή νεανικά του χρόνια τη δεκαετία του ’80 και να μη χόρεψε εκείνη την περίοδο κάποια από τις τεράστιες επιτυχίες των Milli Vanilli όπως το «Girl You Know It’s True» ή το «Blame It On the Rain».

Το ντεμπούτο τους στη δισκογραφία με τίτλο «All Or Nothing» (1988) πούλησε περισσότερα από 8 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, μετατρέποντας τα δύο αγόρια, τον Ρομπ Πιλάτους και τον Φαμπρίς Μορβάν, σε σουπερστάρ της ποπ.

Το 1990, μάλιστα, το δημοφιλές ντούο κέρδισε το βραβείο Grammy στην κατηγορία Best New Artist. Κι κάπου εκεί τελείωσε η… άνοδος των Milli Vanilli και άρχισε η πτώση.

Από την κορυφή στον πάτο

Το διάσημο ντουέτο χρειάστηκε να δώσει πίσω το βραβείο, όταν αποκαλύφθηκε ότι οι δύο νέοι άνδρες δεν είχαν τραγουδήσει ούτε νότα στα singles και στους δίσκους τους.

Η δημόσια κατακραυγή τούς ανάγκασε να αποσυρθούν από τη μουσική, ο Πιλάτους μάλιστα βυθίστηκε στη δίνη των ναρκωτικών και έφυγε πρόωρα από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 32 ετών.

Η ιστορία των Milli Vanilli

Το έξι φορές πλατινένιο, ντεμπούτο άλμπουμ τους στις ΗΠΑ, «Girl You Know It’s True», συνοδεύτηκε από ένα marketing blitz που παρήγαγε τρία Νο. 1 singles, ένα τρίο American Music Awards και ένα Grammy καλύτερου νέου καλλιτέχνη, πριν αποκαλυφθεί ότι το δίδυμο δεν είχε τραγουδήσει στο άλμπουμ.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Ο Ρομπ Πιλάτους και ο Φαμπρίς Μορβάν ζούσαν στο Μόναχο και γνωρίστηκαν σε σεμινάρια χορού. Είχαν και οι δύο το όνειρο να γίνουν γνωστοί, είτε ως μοντέλα είτε στον χώρο της μουσική. Ωστόσο, ενώ εμφανισιακά είχε όλα όσα ήθελε η showbiz της εποχής, δεν είχαν… φωνή.

«Κανένα πρόβλημα» θα σκέφτηκε (πιθανότατα) τότε ο Γερμανός παραγωγός δίσκων και συνθέτης, Frank Farian. Ήταν εκείνος που τους «χάρισε» της επιτυχία, αλλά και εκείνος που τελικά τους κατέστρεψε.

Ο παραγωγός τους επέλεξε σαν «ποπ είδωλα», μόνο που όταν μπήκαν στο στούντιο δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν ούτε μισή νότα. Ο Farian -ο άνθρωπος πίσω από τους Boney M – όμως βρήκε τη λύση. Προσέλαβε τρεις τραγουδιστές για την ηχογράφηση, ενώ το πρόβλημα στα live λύθηκε με ένα αέναο lip-syncing των προ-ηχογραφημένων τραγουδιών τους.

Δεν τους είχε πάρει χαμπάρι κανείς, μέχρι…

Η απάτη στήθηκε έξυπνα και για αρκετούς μήνες κανείς δεν τους είχε πάρει χαμπάρι. Μάλιστα, έφτασαν μέχρι και τα Grammy. Οι Milli Vanilli κατέκτησαν το Grammy Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη για το 1990, το οποίο μετά την αποκάλυψη όλου του ψεύδους… επέστρεψαν. Κάτι τέτοιο συνέβαινε για πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού.

Όλα αποκαλύφθηκαν όταν, κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισής τους η ηχογραφημένη φωνή του Rob Pilatus κόλλησε, αποκαλύπτοντας ότι το ντουέτο έκανε… παιχνίδια με τα χείλη του.

Ο κόσμος αντέδρασε γρήγορα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξέτασαν με μεγεθυντικό φακό τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι Milli Vanilli, μέσα σε ένα βράδυ, κατάλαβαν πόσο εύκολα η λατρεία μετατρέπεται σε δημόσια περιφρόνηση.

Η επόμενη (καταστροφική) μέρα

Η ήττα ήταν γιγαντιαία για το δίδυμο. Ο Πιλάτους εθίστηκε στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ και τον Απρίλιο του 1998 πέθανε από υπερβολική δόση, σε ξενοδοχείο της Φρανκφούρτης.

Μιλώντας στο σόου της Όπρα το 2013 μετά την αποκάλυψη ο Μορβάν είχε πει: «Το να χάσει κάποιος τα πάντα δημόσια είναι πολύ σκληρό. Δεν ξέρεις σε ποιον να στραφείς, δεν είναι κανένας τριγύρω σου. Έχεις μείνει μόνος. Ήμασταν διάσημοι και τώρα είμαστε άγνωστοι… τόσο απλά».

Ο σκηνοθέτης του «Girl You Know It’s True» είπε για την ταινία: «Δεν λέει απλώς την ιστορία της θεαματικής ανόδου δυο αουτσάιντερ, που έφτασαν στο ζενίθ της σόουμπιζ μέσα σε ένα καλοκαίρι, αλλά είναι και μία ματιά στο παρασκήνιο αυτού του απατηλού κόσμου της φήμης και των μερικές φορές τραγικών και αδίστακτων μηχανορραφιών του. Προσωπικά, πιστεύω ότι ο Rob και ο Fab δεν άξιζαν να γίνουν οι ‘αποδιοπομπαίοι τράγοι’ αυτού του σκανδάλου».

Τον Μάιο του 2021 πέθανε ο Τζον Ντέιβις, ένας εκ των τριών πραγματικών ερμηνευτών του δίσκου των Milli Vanilli. Ήταν 66 χρόνων και ο λόγος του θανάτου είναι οι επιπλοκές από τον Covid-19.