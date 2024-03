«Viral» έχει γίνει τις τελευταίες ώρες φωτογραφία της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία κρύβει το πρόσωπό της μέσα στο σακάκι της, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση στο κοινοβούλιο της Ρώμης.

Η φωτογραφία αναπαράχθηκε από όλα τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αλλά και από την Wall Street Journal, στο πρωτοσέλιδό της.

Το όλο συμβάν σχετίζεται με ομιλία της Ιταλίδας πρωθυπουργού στη Bουλή. Κατά τη διάρκεια ενός σύντομου διαλόγου, ο επικεφαλής των Ιταλών οικολόγων ‘Αντζελο Μπονέλι είπε στην Μελόνι «να μην τον κοιτάζει με βλέμμα που προκαλεί έντονη ανησυχία».

Due milioni di famiglie rischiano di perdere la casa all’asta mentre le banche distribuiscono 28 miliardi di utili. Giorgia Meloni resta a guardare, come non fa nulla per un negoziato di pace, per evitare la Terza Guerra Mondiale. pic.twitter.com/5kBFwltn47

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 20, 2024