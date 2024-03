Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η βρετανική πρεσβεία της Ουκρανίας, στην οποία επιβεβαιώνει ότι ο βασιλιάς Κάρολος είναι ζωντανός. Αυτό έγινε επειδή τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι πέθανε.

Συγκεκριμένα μια σειρά από ρωσικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους και οι σχετικοί λογαριασμοί τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν νωρίτερα σήμερα ότι ο βασιλιάς πέθανε σε ηλικία 75 ετών ως αποτέλεσμα επιπλοκών από καρκίνο, «επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές μέσων ενημέρωσης».

Σύμφωνα με την Daily Mail, αυτό συνέβη καθώς κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εικόνα μιας σαφώς ψεύτικης δήλωσης από τα «Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ» που ανέφερε τον «απροσδόκητο θάνατο» του Καρόλου.

Το κανάλι της βρετανικής πρεσβείας στο Telegram ανάρτησε ανακοίνωση στα ρωσικά για να τονίσει ότι οι αναφορές ήταν ψεύτικες: «Οι αναφορές για τον θάνατο του βασιλιά Κάρολου Γ’ της Μεγάλης Βρετανίας είναι ψεύτικες» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Ανάλογο μήνυμα εξέδωσε και η βρετανική πρεσβεία στην Ουκρανία.

Τα πρώτα πρακτορεία που δημοσίευσαν την ψεύτικη αναφορά ήταν το Sputnik, το Readkovka και το Mash ωστόσο, αργότερα διόρθωσαν τις αναρτήσεις τους.

Looks like King Charles III is really dead. pic.twitter.com/HulHjKNoto

— Ramesh Saxena (@Docktus_) March 18, 2024