Ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, όμως η Νίκι Χέιλι σημειώνει άνοδο στις δημοσκοπήσεις. Μήπως από αγκάθι στο πλευρό του καταφέρει να γίνει σφαίρα στο στήθος του, είναι το ερώτημα που θέτουν ολοένα και περισσότεροι αναλυτές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ένα χιονισμένο πρωινό στην προαναφερόμενη πολιτεία, μερικά 24ωρα πριν από την έναρξη των προκριματικών εκλογών για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, σε μια ιρλανδική παμπ, η Χέιλι μίλησε για 13 λεπτά στους θαμώνες της για τις περικοπές δαπανών, την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και την ασφάλεια των νότιων συνόρων.

Ο πυρήνας του λόγου της ήταν ότι μια επικράτηση της -με το βλέμμα πάντα στραμμένο στη μεγάλη προεδρική κούρσα του επόμενου Νοεμβρίου- θα σήμανε μια επιστροφή στην κανονικότητα, μια εναλλακτική λύση χωρίς δράματα απέναντι στο φαβορί Τραμπ.

«Δεν το θέλετε και πάλι αυτό, έτσι δεν είναι; Γιατί θα μπορούσαμε να το έχουμε ξανά», τους είπε χαρακτηριστικά. Η προειδοποίηση αυτή κέρδισε το πιο δυνατό χειροκρότημα από τους περίπου εκατό ψηφοφόρους που αψήφησαν τους παγωμένους δρόμους για να ακούσουν την Χέιλι να μιλάει στο Γουάκι, στην άκρη της πρωτεύουσας της πολιτείας Ντε Μόιν. .

Έντεκα μήνες μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, η 51χρονη πρώτη γυναίκα και πρώτη μη-λευκή που ηγήθηκε της Νότιας Καρολίνας, φαίνεται πως έχει αρχίσει επιτέλους να κερδίζει την προσοχή των Αμερικανών ψηφοφόρων, γράφει το BBC.

