H νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor Things» έχει χαρακτηριστεί ως μια «διεστραμμένη ρομαντική κωμωδία επιστημονικής φαντασίας» και για πολλούς έχει θεωρηθεί ως «ακατάλληλη», λόγω του ότι είναι «γεμάτη σεξ» και περιλαμβάνει πολλές γυμνές σκηνές.

Το «Poor Things» μπορεί να απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία, να διεκδικεί επτά Χρυσές Σφαίρες, και όλα τα προγνωστικά να δείχνουν πως θα βρίσκεται και στις υποψηφιότητες των 96ων βραβείων Όσκαρ, ωστόσο για να προβληθεί στη Βρετανία χρειάστηκε να τροποποιηθεί μία σκηνή στο μοντάζ.

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο βραβευμένο βιβλίο του Άλιστερ Γκρέι που κυκλοφόρησε το 1992 και παρακολουθεί την εξέλιξη της ζωής της Bella Baxter (Έμμα Στόουν), μιας νεαρής γυναίκας που ζει στη βικτοριανή εποχή και θέλοντας να ξεφύγει από τον βίαιο σύζυγό της, αυτοκτονεί.

Η Bella «ανασταίνεται» χάρη στον ιδιοφυή και αντισυμβατικό επιστήμονα Δρ. Godwin Baxter (Γουίλιαμ Νταφόε). Για την επαναφέρει στη ζωή, ο Goodwin Baxter μεταμόσχευσε στο κρανίο της τον εγκέφαλο ενός αγέννητου, αλλά ζωντανού εμβρύου που κυοφορούσε. Η υπόθεση, λοιπόν, αφορά την ζωή ενός νηπίου, το οποίο βρίσκεται ξαφνικά στο σώμα μίας ενήλικης γυναίκας. Το νήπιο-Bella μεγαλώνει άγαρμπα δίπλα στον Goodwin και υπό την προστασία του ανυπομονεί να μάθει.

Διψασμένη από την εμπειρία που στερείται, η Bella το σκάει με τον Duncan Wedderburn (Μαρκ Ραφάλο), έναν ικανό και με αμβλυμμένη ηθική δικηγόρο, σε μια περιπέτεια περιπλάνησης σε όλες τις ηπείρους. Απελευθερωμένη από τις προκαταλήψεις και τα στεγανά της εποχής της, η Bella επιδιώκει να δώσει τη μάχη της για την ισότητα και την ελευθερία.

Έτσι ξεκινάει ένα ταξίδι αυτογνωσίας και σεξουαλικής απελευθέρωσης. Η ταινία περιέχει πολλές προσωπικές σκηνές, με την πρωταγωνίστρια να απολαμβάνει αδιαμαρτύρητα το σεξ και να καταλήγει να εργάζεται σε οίκο ανοχής στο Παρίσι.

Κατά τη διάρκεια της γαλλικής περιπέτειάς της, ένας από τους πελάτες της Bella φέρνει μαζί του τα παιδιά του για να τα διδάξει για την οικειότητα, με αυτή τη σκηνή να αποδεικνύεται δύσκολη για την ταινία, καθώς σύμφωνα με τον νόμο προστασίας των παιδιών του 1978 δεν θα έπαιρνε έγκριση 18 στη Βρετανία αν δεν γινόταν επεξεργασία στο μοντάζ.

Emma Stone’s new film Poor Things has been cut for its UK release https://t.co/vs0jcslVPk

— Digital Spy (@digitalspy) January 5, 2024