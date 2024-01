Σε όλη του τη ζωή, ο Τζέιμς Χάρισον έσωσε τη ζωή αμέτρητων μωρών και το έκανε απλώς δωρίζοντας το αίμα του.

Όταν ξεκίνησε την αιμοδοσία, οι γιατροί ανακάλυψαν ότι το πλάσμα του αίματος του Χάρισον είναι μοναδικό καθώς περιέχει ένα σπάνιο και πολυπόθητο αντίσωμα, καθιστώντας τον έναν σχεδόν απαραίτητο δότη.

Μέχρι το 2018, όπου ο Χάρισον σταμάτησε να δωρίζει το αίμα του λόγω της μεγάλης ηλικίας του, οι γιατροί εκτιμούν πως είχε καταφέρει να σώσει περίπου 2,4 εκατομμύρια μωρά.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Χάρισον ήταν 14 ετών και χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα, θα χρειαζόταν επίσης μια σημαντική ποσότητα αίματος για να επιβιώσει.

Αφού ανάρρωσε και μόλις ενηλικιώθηκε, ο Χάρισον αισθάνθηκε υποχρεωμένος να το ανταποδώσει, όπως χαρακτηριστικά έχει πει σε συνεντεύξεις του.

Every fortnight for sixty years, James Harrison has been making the trek to the Red Cross to donate blood. #9News | https://t.co/ZiY2jT1X46 pic.twitter.com/sivoQoKz5a

— 9News Sydney (@9NewsSyd) May 11, 2018