Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μετέδωσε ότι σημειώθηκε έκρηξη στη νότια Βηρυτό, επικαλούμενο δύο πηγές ασφαλείας. Η περιοχή είναι προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, η επίθεση έγινε με ντρόουν στην περιοχή Mashrafiyah και στόχευε αξιωματούχο της Χαμάς.

Από την επίθεση έχουν σκοτωθεί τέσσερα άτομα σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω αυξημένης έντασης μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

