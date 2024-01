Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας του με τον Κάιλ Γκάι, μετά από μόλις πέντε μήνες παρουσίας του στην ομάδα.

Ο 26χρονος Αμερικανός αποκτήθηκε το καλοκαίρι μετά από μία εξαιρετική σεζόν με την Μπανταλόνα υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πράσινους.

Ωστόσο, η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε άδοξα.

Εξάλλου ο χρόνος συμμετοχής του είχε περιοριστεί αφού η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει πολλές επιλογές στα γκαρντ, όπως οι Σλούκας, Ναν, Γκραντ και Βιλντόζα.

Σε οκτώ παιχνίδια που αγωνίστηκε τη φανέλα των Πρασίνων στην EuroLeague, ο Γκάι σκόραρε συνολικά 32 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ, παίζοντας 10’38» κατά μέσο όρο. Αντίστοιχα, σε 6 ματς του ελληνικού πρωταθλήματος είχε 6.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά 21’59» συμμετοχής.

Νωρίτερα, ο 26χρονος περιφερειακός αποχαιρέτησε με μία ανάρτησή του τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR και τους φιλάθλου του, ευχαριστώντας τους για αυτή την εμπειρία.

Ο Κάιλ Γκάι πάντως δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς ο πρώην πλέον γκαρντ του Τριφυλλιού θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία με τη Τενερίφη. Μια μεταγραφή την οποία ανακοίνωσε ήδη ο ισπανικός σύλλογος.

Thank you, @kylejguy 💚☘️

We wish you all the best for the future 🙌🏼#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/wayWClH1ff

— Panathinaikos BC (@paobcgr) January 1, 2024