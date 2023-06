Ποιος είναι ο Κάιλ Γκάι

Η Μπανταλόνα του Κάιλ Γκάι παρέμεινε αήττητη στα πλέι-οφς της ACB, καθώς μετά το «σκούπισμα» με 2-0 επί της Μπασκόνια, πέρασε με 93-83 και από τη Μαδρίτη κάνοντας το 1-0 στη σειρά.

Ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ πέτυχε 30 πόντους με 8/13 τρίποντα και έτσι συμπλήρωσε 21 εύστοχα σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα σε αυτά τα τρία παιχνίδια σουτάροντας παράλληλα με 57% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Παράλληλα ο Γκάι έχει στα playoffs της ACB 29.3 πόντους μέσον όρο, αριθμός αδιανόητος ακόμα και για μεγάλους Ευρωπαίους σουτέρ, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως είναι θέμα χρόνου να μεταπηδήσει στο κορυφαίο επίπεδο, που δεν είναι άλλο από την Euroleague.

Who( really) is this Guy?

Ποιος πραγματικά είναι όμως ο Κάιλ Γκάι; Το 2019 ο Αμερικανός κατέκτησε το κολεγιακό πρωτάθλημα του NCAA με το Βιρτζίνια σημειώνοντας 17.4 πόντους και μοιράζοντας 3.1 ασίστ, σουτάροντας παράλληλα και με 42.5% από το τρίποντο.

Δεν έχει ιδιαίτερο μέγεθος όμως, παρότι έχει ύψος 1.85 και αγωνίζεται κυρίως ως σούτινγκ γκαρντ μπορεί να παίξει Pick and Roll και το ρόλο του δημιουργού εκτός από αυτόν του εκτελεστή.

Οι Νικς τον επέλεξαν στο Νο55 και τον έδωσαν με ανταλλαγή στους Κινγκς, όπου έπαιξε δύο σεζόν (2019-21) αλλά ουσιαστικά μόνο μια, το 2020-21 με 31 ματς και 2.8 πόντους.

Πέρασε αρκετό χρόνο στην G-League και στα μέσα της σεζόν 2021-22 υπέγραψε δύο δεκαήμερα συμβόλαιο στους Χιτ και στη συνέχεια , παίζοντας 19 ματς στο Μαϊάμι με 3.9 πόντους σε περίπου 10 λεπτά συμμετοχής. Αργότερα τον Μάρτιο αποδεσμεύτηκε και δεν έλαβε μέρος στην πορεία της ομάδας μέχρι τους τελικούς της Ανατολής.

Και κάπως έτσι ο δρόμος για την Ευρώπη έμοιαζε… μονόδρομος και το καλοκαίρι αποδέχτηκε την πρόταση της Μπανταλόνα, ώστε να κάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του το υπερατλαντικό ταξίδι.

Στην πορεία της ισπανικής ομάδας στο Eurocup δεν έκανε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ήταν ο τρίτος σκόρερ της ομάδας με 11.8 πόντους και 32% πίσω από τα 6.75. Ώσπου φτάσαμε σε αυτά τα τρία παιχνίδια με Ρεάλ και Μπασκόνια. Αυτή τη στιγμή ο παίκτης κάνει «θόρυβο» και το όνομά του συζητείτε πολύ τόσο εντός Ισπανίας, αλλά και εκτός αυτής.

Δεν βρίσκεις δα και κάθε μέρα παίκτες που να σουτάρουν με 57% και να σημειώνουν σχεδόν 30 πόντους μ.ο. εναντίον της πρωταθλήτριας Ευρώπης, αλλά και εναντίον μιας παραδοσιακής δύναμης της Euroleague.

Μπορεί να έχει και συνέχεια; Θα καταφέρει να φτάσει μαζί με τους συμπαίκτες, μέχρι τους τελικούς της ACB; Το μόνο σίγουρο είναι πως έχει κάνει τους πάντες να κυκλώσουν το όνομά του, ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδους.

Φραγάκης Γεώργιος