Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την έναρξη ποινικής έρευνας για την απαγωγή του Άλεξ Μπάτι, του Βρετανού εφήβου που εμφανίστηκε ξανά στη Γαλλία μετά την εξαφάνισή του πριν από έξι χρόνια.

Ο 17χρονος -σήμερα- εξαφανίστηκε το 2017 σε ηλικία 11 ετών κατά τη διάρκεια διακοπών με τη μητέρα και τον παππού του στη Μάλαγα της Ισπανίας.

Η αστυνομία, η οποία είχε δηλώσει ότι η μητέρα του θα ήταν αντικείμενο οποιασδήποτε έρευνας διεξαχθεί, ξεκίνησε σήμερα επίσημη έρευνα έπειτα από την ανάκριση του Άλεξ, μετά την επιστροφή του στη Βρετανία.

#BREAKING British police said on Friday they had launched a criminal investigation into the alleged abduction of Alex Batty, a British teen found in France after going missing abroad for six years pic.twitter.com/K5AtFRoUvo

— AFP News Agency (@AFP) December 22, 2023