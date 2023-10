Οκτώ παιδιά απήχθησαν από τις ανάδοχες οικογένειές τους στο Αρκάνσας των ΗΠΑ και μεταφέρθηκαν παράνομα σε όλη τη χώρα από τη βιολογική τους μητέρα. Τα παιδιά βρέθηκαν ασφαλή στην Καλιφόρνια το Σάββατο, όπως αναφέρει η New York Post.

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν την Trista Fullerton και τα παιδιά της σε ένα πάρκινγκ γύρω στις 12:30 π.μ. του Σαββάτου, όταν ένας πολίτης κάλεσε το 100 και ανέφερε πως η γυναίκα «είχε παράξενη συμπεριφορά».

Η Trista Fullerton η οποία έχασε την επιμέλεια των παιδιών της, διέσχισε μαζί τους πολλές πολιτείες για να αποφύγει τις αρχές και να φτάσει στη βόρεια Καλιφόρνια.

