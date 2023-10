Η αστυνομία της Τζόρτζια στις ΗΠΑ έδωσε χθες Τετάρτη στη δημοσιότητα το βίντεο από τη σύλληψη και την αντιπαράθεση μεταξύ ενός βοηθού σερίφη και ενός Αφροαμερικανού, τον οποίο είχε σταματήσει για τροχονομική παράβαση, η οποία κατέληξε με τον αστυνομικό να τον πυροβολεί εξ επαφής.

Ο Λέοναρντ Άλαν Κιουρ, 53 ετών, πέθανε τη Δευτέρα αφού ο βοηθός σερίφη της κομητείας Κάμντεν τον πυροβόλησε. Το όνομα του αστυνομικού δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Ο Κιουρ είχε αθωωθεί το 2020 αφού του επιβλήθηκε κάθειρξη 16 ετών για ένοπλη ληστεία.

Η υπόθεση αυτή είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά περιστατικών στα οποία αστυνομικοί πυροβολούν άοπλους Αφροαμερικανούς.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, ο Μπεν Κραμπ γνωστός επειδή έχει αναλάβει πολλές τέτοιες υποθέσεις, δήλωσε ότι ο αστυνομικός έδρασε πολύ επιθετικά.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κάμπντεν ανέφερε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα λόγω των φημών και της παραπληροφόρησης που κυκλοφόρησαν αναφορικά με το περιστατικό.

Το γραφείο του σερίφη έδωσε στη δημοσιότητα τρία βίντεο: ένα από την κάμερα που έφερε ο βοηθός σερίφη και δύο από την κάμερα του οχήματός του.

Σε αυτά φαίνεται ο βοηθός σερίφη να σταματά τον Κιουρ για παραβίαση του ορίου ταχύτητας και αμέσως να του φωνάζει να βγει από το αυτοκίνητό του. Αργότερα ο βοηθός σερίφη δήλωσε ότι ο Κιουρ οδηγούσε με 160 χιλιόμετρα την ώρα στον αυτοκινητόδρομο 95 στη νότια Τζόρτζια.

Στην αντιπαράθεση μεταξύ των δύο, που διήρκεσε λιγότερα από 3 λεπτά, ο Κιουρ φαίνεται να διαπληκτίζεται με τον βοηθό σερίφη, αλλά να συμμορφώνεται με τις εντολές του να βγει από το αυτοκίνητό του και να βάλει τα χέρια του στο καπό.

Ωστόσο στη συνέχεια ο Κιουρ δεν συμμορφώνεται με την εντολή του αστυνομικού να βάλει τα χέρια του πίσω από την πλάτη του και τότε ο βοηθός σερίφη τον χτυπά με τέιζερ. Εκείνη την ώρα οι δύο άνδρες αρχίζουν να παλεύουν. Ο βοηθός σερίφη χτυπά τον Κιουρ με το γκλομπ του και ακολούθως τον πυροβολεί εξ επαφής.

Leonard Cure was apprehended for speeding and reckless driving.

He did not comply with the simple instructions of the officer and then attacked the officer, attempting to strangle him. The officer then opened fire.

Now watch the BLM crowd go crazy. pic.twitter.com/RUerWpRV8o

— iamyesyouareno (@iamyesyouareno) October 19, 2023