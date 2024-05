Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε πως διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας του με το Ισραήλ, κατηγορώντας τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για «γενοκτονία» των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αύριο (σ.σ. σήμερα), οι διπλωματικές σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ θα διακοπούν», τόνισε ο Γκουστάβο Πέτρο –ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της Κολομβίας που ανήκει στην αριστερά– κατά τη διάρκεια ομιλίας που εκφώνησε χθες Τετάρτη στην Μπογκοτά για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Ο κολομβιανός πρόεδρος έχει κατηγορήσει από την 20ή Φεβρουαρίου το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» του στον βραζιλιάνο ομόλογό του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος προκάλεσε πολιτική θύελλα συγκρίνοντας τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα με την εξόντωση των εβραίων από τους ναζί.

«Before you, the government of change, the president of the Republic announced that diplomatic relations with the country of Israel will be severed tomorrow.»

Colombian President Gustavo Petro announced the full severance of Colombia’s ties with zionist entities effective May 2. pic.twitter.com/vlZSCt73se

— sz (@sszrsa) May 2, 2024