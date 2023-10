Ένας πρώην αστυνομικός από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ ομολόγησε την ενοχή του για μια σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων που αφορούσαν νεαρές γυναίκες και κορίτσια.

Ο 54χρονος Patrick Heron, κατέληξε σε συμφωνία με τους εισαγγελείς πριν από τη δίκη για 200 ποινικά αδικήματα – μεταξύ των οποίων σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά και απαγωγές. Όλα τα περιστατικά συνέβησαν σε μια περίοδο περίπου 20 ετών μεταξύ 2005 και 2022.

Ο Patrick Heron συνταξιοδοτήθηκε από το αστυνομικό τμήμα της Φιλαδέλφειας το 2019. Εκεί είχε εργαστεί για δύο περιόδους, μία μεταξύ 1995 και 2008 και μία 2010 και 2019.

Συνελήφθη για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2022 για αδικήματα που αφορούσαν παράνομη σεξουαλική επαφή με νεαρά κορίτσια, φωτογράφηση που απεικόνιζε σεξουαλικές πράξεις με νεαρά κορίτσια και παρενόχληση. Η σύλληψη ήρθε μετά από πολύμηνη έρευνα των ντετέκτιβ της Εισαγγελίας της Φιλαδέλφειας και των εισαγγελέων.

