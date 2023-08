Η ποινή της

Μια πρώην διευθύντρια σχολείου, η οποία κακοποίησε σεξουαλικά δύο μαθήτριές της σε ένα εβραϊκό σχολείο στην Αυστραλία και πέρασε χρόνια δίνοντας μάχη κατά της απέλασής της από το Ισραήλ, καταδικάστηκε σήμερα σε 15 χρόνια κάθειρξης.

Ανακοινώνοντας την ποινή, ο δικαστής της Μελβούρνης Μαρκ Γκαμπλ κατήγγειλε την Μάλκα Λάιφερ επειδή έκανε κατάχρηση της θέσης της εντός της υπερορθόδοξης κοινότητας της πόλης και είπε ότι το «ειδεχθές έγκλημά» της τραυμάτισε τις μαθήτριες για όλη τους την ζωή.

Η ποινή της επιβλήθηκε αφότου κρίθηκε ένοχη για σεξουαλική επίθεση εναντίον των Ντάνι Έρλιχ και Έλι Σάπερ και με αυτήν λήγει ένας δικαστικός αγώνας για δικαίωση των θυμάτων που διήρκεσε δέκα χρόνια.

Malka Leifer, the former principal of an ultra-Orthodox Jewish girls’ school in Australia, was sentenced to 15 years in jail for sexually abusing two students more than a decade ago.https://t.co/FBaqSR6EIL — The New York Times (@nytimes) August 24, 2023

Μητέρα οκτώ παιδιών η Λάιφερ κατέφυγε στο Ισραήλ όταν ξεκίνησαν να κυκλοφορούν φήμες για τις πράξεις της το 2008 δίνοντας μάχη με νύχια και με δόντια κατά της έκδοσής της σε όλη την διάρκεια των περισσοτέρων από 70 ακροαματικών διαδικασιών.

Η Λάιφερ, που έχει διπλή υπηκοότητα–ισραηλινή και αυστραλιανή–τελικά εκδόθηκε στην Αυστραλία το 2021 και νωρίτερα μέσα στον χρόνο κρίθηκε ένοχη για 18 κατηγορίες.

Σώμα ενόρκων την απάλλαξε από την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης μιας τρίτης πρώην μαθήτριάς της, της Νικόλ Μάγερ.

Today, after 15 years of legal battles, three Melbourne sisters saw justice being served on their former School Principal, Malka Leifer, who was sentenced to 15 years imprisonment for 18 charges of rape and sexual assault. pic.twitter.com/KfWQ2c6KZ3 — The Project (@theprojecttv) August 24, 2023

Οι δύο πρώην μαθήτριες που δικαιώθηκαν χαιρέτισαν την σημερινή απόφαση ως αναγνώριση του τι υπέστησαν και ως επιβεβαίωση της απόφασης «να σπάσει το τείχος της σιωπής» που επικρατεί στην υπερορθόδοξη κοινότητα.

«Βρισκόμαστε εδώ σήμερα επειδή δεν καταθέσαμε τα όπλα. Αυτός ο αγώνας δεν ήταν ποτέ μόνο για εμάς. Δείχνουμε ότι οι φωνές των θυμάτων δεν θα φιμωθούν ποτέ, όποια εμπόδια και αν τους παρουσιαστούν», είπε η Έλριχ έξω από τα δικαστήρια.

«Σε όλες τις άλλες επιζήσασες αυτού του εφιάλτη (λέμε), ποτέ δεν θα είστε μόνες, είμαστε όλες μαζί σας», είπε.

Επέδειξε «αναλγησία και αδιαφορία»

Φορώντας την μπλε στολή των φυλακισμένων η Λάιφερ παρακολουθούσε απαθής την διαδικασία μέσω βιντεοσύνδεσης από μια γειτονική φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Ο δικαστής Γκαμπλ είπε ότι η Λάιφερ «διέπραξε ένα σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα» και επέδειξε «αναλγησία και αδιαφορία» απέναντι στα δεινά των θυμάτων της.

Η Λάιφερ δεν δικαιούται να αποφυλακιστεί υπό όρους για τα επόμενα 11 χρόνια.

Disgraced ex-principal Malka Leifer has been sentenced to 15 years jail two decades after she started abusing teenage sisters. @penelopeliersch #9News pic.twitter.com/ALc9zdBD9H — 9News Melbourne (@9NewsMelb) August 24, 2023

Τα αδικήματά της διαπράχτηκαν από το 2004 ως το 2007 όταν ήταν υπεύθυνη της Ισραηλινής Σχολής Αντάς στην Μελβούρνη και οι δύο γυναίκες ήταν έφηβες.

Το σχολείο αυτό ανήκει σε μια απομονωμένη εβραϊκή σέκτα στα περίχωρα της πόλης.

«Ήταν μια ζωή στην οποία οι εβραϊκοί νόμοι και τα έθιμα ήταν πολύ αυστηρά και τηρούνταν πιστά», είπε ο Γκαμπλ και εξήγησε ότι αυτό το αυστηρό περιβάλλον σε συνδυασμό με την υψηλή θέση που κατείχε η Λάιφερ στην κοινότητα των Αντάς καθιστούσε υπερβολικά δύσκολο για τα κορίτσια να την καταγγείλουν.

«Αυτό θα σας βοηθήσει για τη νύχτα του γάμου σας»

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Λάιφερ επιτέθηκε σε ένα από τα κορίτσια το 2006 αφού το κάλεσε στο σπίτι να «κοιμηθεί για μαθήματα kallah» ένα είδος μαθήματος εθιμοτυπίας πριν από τον γάμο που περιλαμβάνει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Σε άλλες περιπτώσεις, η Λάιφερ είπε στις μαθήτριες ότι τις ετοίμαζε για συζύγους, είπαν οι εισαγγελείς στο δικαστήριο νωρίτερα φέτος.

«Αυτό θα σας βοηθήσει για τη νύχτα του γάμου σας», είπε η Λάιφερ έπειτα από μια σεξουαλική επίθεση.

«Αυτό είναι το καλό για σένα», φέρεται να είπε σε μια άλλη επίθεση.

Η Λάιφερ έφυγε από την Αυστραλία το 2008 αφού μια από τις μαθήτριες ενημέρωσε τον ψυχοθεραπευτή της για τις σεξουαλικές επιθέσεις.

Τελικά εγκαταστάθηκε στον υπερορθόδοξο οικισμό Emmanuel στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η αυστραλιανή αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες εναντίον της το 2012 και ζήτησε την έκδοσή της από το Ισραήλ δύο χρόνια αργότερα, πυροδοτώντας μια μακρά δικαστική μάχη.

Η Λάιφερ ισχυρίστηκε ότι είχε γίνει κατατονική λόγω του ότι έπασχε από κατάθλιψη και ότι ήταν διανοητικά ανίκανη να δικαστεί.

Η διαδικασία έκδοσης ανεστάλη μέχρι που ένας ιδιωτικός ερευνητής την βιντεοσκόπησε κρυφά να κάνει τις καθημερινές της δουλειές, προφανώς ανεπηρέαστη από τις ψυχικές ασθένειες που ισχυριζόταν ότι είχε.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ