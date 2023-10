Δείτε εικόνες...

Ο νικητής του βραβείου «Φωτογράφος καιρού της χρονιάς» της Standard Chartered είναι ο Francisco Negroni για τη φωτογραφία του: «A Perfect Cloud» (Ένα τέλειο σύννεφο). Ο Francisco Negroni κατασκήνωσε στη περιοχή γύρω από το ηφαίστειο Villarrica, που είναι ένα από τα πλέον ενεργά της Χιλής, για δέκα ημέρες, για να αποτυπώσει αυτή τη μοναδική στιγμή. Η φωτογραφία απεικονίζει ένα πελώριο σύννεφο που περικλείει τον κρατήρα του ηφαιστείου, ενώ η εσωτερική λάβα φωτίζει το σύννεφο εκ των έσω. Αυτή η εντυπωσιακή λήψη έγινε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ισχυρής ηφαιστειακής δραστηριότητας. Αυτή η εικόνα τραβήχτηκε με τη μηχανή Nikon D610.

Τα βραβεία

Το RUNNER-UP του διαγωνισμού απονεμήθηκε στον Tran Tuan για την εικόνα «Forest Fire Boundary». Αυτή η συναρπαστική φωτογραφία απαθανατίζει τον καταστροφικό αντίκτυπο των δασικών πυρκαγιών στο φυσικό περιβάλλον. «Μέσω της φωτογραφίας, θέλω επίσης να μεταφέρω σε όλους το μήνυμα μου για την ανάγκη προστασίας των δασών και της κλιματικής αλλαγής» λέει ο Tran Tuan.

Την τρίτη θέση του διαγωνισμού κατέκτησε με τη φωτογραφία « Fichtelberg Mountain» ο Christoph Schaarschmidt. Διάφοροι παράμετροι συνυπάρχουν προκειμένου να διαμορφώσουν αυτή τη φωτογραφία: ισχυροί άνεμοι, πάνω από ένα μέτρο χιόνι και θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν. Ο παγωμένος πίνακας στο τοπίο προκύπτει από ένα κράμα χιονιού και υδραργύρου, το οποίο προκύπτει όταν σταγονίδια νερού στην ομίχλη παγώνουν κατά την επαφή τους με μια επιφάνεια. Αυτή η εικόνα τραβήχτηκε με την Canon EOS 6D II και το Sigma 14-24mm f2.8.

Ο Les Irwig ανακηρύχθηκε νικητής του διαγωνισμού Standard Chartered Smartphone Weather Photographer of the Year για την εικόνα του, Braving the Storm. Το πρωινό φως της ανατολής περιβάλλει τα πυκνά σύννεφα με μια θερμή λάμψη, ενώ στο βάθος βροχή. Η ανατολή του ήλιου ξεχωρίζει για τις φιλόξενες, ζεστές αποχρώσεις της που οφείλονται στις ακτίνες του ήλιου που διανύουν μεγάλη απόσταση διαμέσου της ατμόσφαιρας.

«Divine Power»

Ο νικητής της ψηφοφορίας του κοινού είναι ο Fernando Braga για τη φωτογραφία του «Divine Power». Αυτή η φωτογραφία καταγράφει με εντυπωσιακό τρόπο αστραπές που αγκαλιάζουν το εμβληματικό άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Ο φωτογράφος Fernando Braga αξιοποίησε κάθε διαθέσιμη ευκαιρία για να επιτύχει αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα.

*Με πληροφορίες από: dpture.com | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Fernando Braga