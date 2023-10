Ο πόλεμος ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση ωστόσο η πυραυλική επίθεση από τη Λωρίδα της Γάζας με στόχο τη Χάιφα, μία απόσταση σχεδόν 172 χιλιομέτρων έφερε ξανά στο προσκήνιο τις πολεμικές δυνατότητες και το οπλοστάσιο που έχει στη διάθεσή της η ισλαμιστική οργάνωση αλλά και κατά πόσον αυτό έχει εξελιχθεί.

Το μέγεθος του οπλοστασίου της Χαμάς είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, αλλά σίγουρα είναι μεγάλο, ενώ ένα μυστήριο πλανάται και γύρω από τις πραγματικές του δυνατότητες, αλλά και την αποτελεσματικότητά του. Έτσι το ερώτημα είναι πώς η ισλαμιστική οργάνωση έχει καταφέρει να αποκτήσει ένα τέτοιο οπλοστάσιο που περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα από πυραύλους, ρουκέτες ακόμα και drones.

Η απάντηση είναι ένας συνδυασμός από αυτοσχεδιασμό, ανάπτυξη τοπικών δυνατοτήτων, φυσικά το λαθρεμπόριο όπλων και ο παράγοντας του εξωτερικού που έχει βοηθήσει σημαντικά τη Χαμάς να εξελίξει τις δυνατότητές του.

Ο ειδικός σε θέματα εξοπλισμών στη Δύση, ο οποίος θέλοντας να διατηρήσει την ανωνυμία του υπογράφει στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) με το ψευδώνυμο Calibre Obscura, σημειώνει πως τα βαρέα όπλα και πυρομαχικά προέρχονται από το Ιράν, τη Συρία πριν από την επανάσταση, τη Λιβύη μετά την πτώση του Μουάμαρ Καντάφι, αλλά και από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Τα ελαφριά όπλα προέρχονται από την Κίνα ή το πρώην σοβιετικό μπλοκ, με «μεγάλες ποσότητες να έχουν κλαπεί ή αφαιρεθεί στη διάρκεια των συγκρούσεων από τον ισραηλινό στρατό», διευκρίνισε, κάνοντας λόγο επίσης για drones και εκτοξευτές χειροβομβίδων.

#Israel #Gaza: Very interesting to see at least one 🇨🇳 QW-1/🇮🇷 Misagh-1 MANPADS left behind near Holit, after al Qassam anti aircraft team(s) were killed.

This platform is an improvement on the old Soviet 9K32M Strela-2M most often seen. pic.twitter.com/6me0qBGTN1

— Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) October 11, 2023