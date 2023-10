Άλλη μια νύχτα τρόμου με απανωτούς βομβαρδισμούς πέρασαν οι κάτοικοι στη Γάζα που παραμένει υπό ολοκληρωτική πολιορκία από το Ισραήλ, το οποίο έχει κηρύξει πόλεμο στη Χαμάς μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης το περασμένο Σάββατο.

Ο πόλεμος συνεχίζεται για έκτη ημέρα, ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται, ειδικά μετά τους ανελέητους βομβαρδισμούς στον πολιορκημένο θύλακα. Στους 1.200 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των θυμάτων στη Γάζα, ενώ άλλοι 5.600 είναι τραυματίες. Άλλοι 1.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε να «καταστρέψει» τη Χαμάς, είπε ότι «κάθε μέλος της είναι ένας νεκρός», ενώ σχηματίστηκε κυβέρνηση εθνικής ενότητας και ολιγομελές πολεμικό συμβούλιο. Αυξάνονται οι φόβοι ότι μετά από αυτή την εξέλιξη, το Ισραήλ θα προχωρήσει σε χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας αφού έχει συγκεντρώσει 300.000 στρατιώτες στα σύνορα με τον παλαιστινιακό θύλακα.

Μια σειρά ηγέτες επιχειρούν να μεσολαβήσουν έτσι ώστε να τερματιστεί η σύγκρουση, ενώ υπάρχει πραγματικός φόβος για κλιμάκωση και επέκταση του πολέμου. Οι Παλαιστίνιοι και ο ΠΟΥ ζητούν να υπάρξει ανθρωπιστικός διάδρομος έτσι ώστε να περάσει η απαραίτητη ιατρική βοήθεια στη Γάζα, ενώ έχει ζητηθεί από το Ισραήλ να υπάρξει πέρασμα ασφαλής διέλευσης για τους εγκλωβισμένους κατοίκους της Λωρίδας. Το Τελ Αβίβ έχει αρνηθεί.

Τουλάχιστον 15 νεκροί υπάρχουν στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια στη Γάζα, σύμφωνα με το Al Jazeera και άλλα αραβικά Μέσα.

Dozens killed during two attack of Israel in Jabaliya district of #Gaza Strip. Two families massacred according to local sources.

Έφτασε στην Ανατολική Μεσόγειο το αμερικάνικο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford έτσι ώστε να υποστηρίξει το Ισραήλ και να αποτρέψει οποιαδήποτε εμπλοκή τρίτων μερών στον πόλεμο.

Το αεροπλανοφόρο αναμένεται να βρεθεί στις ακτές του βόρειου Ισραήλ και κοντά στις ακτές του νότιου Λιβάνου.

Εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στη Γάζα ανέσυραν τα πτώματα 18 ανθρώπων από τα ερείπια δύο κατεστραμμένων σπιτιών στην Καν Γιουνίς στη νότια Γάζα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Μεταξύ των νεκρών είναι και εννέα παιδιά, όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων. Την είδηση επιβεβαιώνουν κι άλλα πρακτορεία ειδήσεων, όπως το Anadolu.

#BREAKING : Several killed and wounded, including women and children, in Israeli bombing in Khan Younis, south of besieged Gaza — Anadolu Agency correspondent pic.twitter.com/JBEOYwN4I9

Η περιφερειακή ισορροπία στη Μέση Ανατολή αλλάζει ξανά. Η αναδυόμενη νέα τάξη είναι πολυπολική.

Στις 12:00 το μεσημέρι συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) έξι ημέρες μετά τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο που ξεκίνησε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Το ΚΥΣΕΑ θα αξιολογήσει την κατάσταση στο Ισραήλ και τη λωρίδα της Γάζας ενώ κατά τη συνεδρίαση αναμένεται να γίνει εκτίμηση και για πιθανές επιπτώσεις στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή και να συζητηθεί ο συντονισμός ενεργειών.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Ίζατ Αλ-Ρισέκ δήλωσε στο CNN ότι είναι πολύ νωρίς για την ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά τη Γάζα. «Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα μόνο όταν τελειώσει η ισραηλινή επίθεση εναντίον του λαού μας», είπε.

Η Χαμάς κρατά αιχμάλωτους στη Γάζα έως και 150 ανθρώπους, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη. Οι ΗΠΑ συνεργάζονται στενά με το Ισραήλ για την ασφαλή επιστροφή των Αμερικανών ομήρων, με προσωπικό του FBI και του Πενταγώνου επί τόπου να παρέχει υποστήριξη στους Ισραηλινούς ειδικούς πράκτορες. Ο Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος των IDF, δήλωσε στο CNN ότι οι ισραηλινές αρχές πιστεύουν ότι οι όμηροι κρατούνται υπόγεια.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη το βράδυ, η Χαμάς υποστήριξε ότι απελευθέρωσε Ισραηλινή μητέρα με τα παιδιά της, ενώ υπάρχει και βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

In video: Palestinian resistance group Hamas claims to have released an Israeli women and her two children it said had been detained during fighting with Israeli troops

Israel says around 150 people were captured by Hamas during Saturday’s unprecedented assault pic.twitter.com/PKc3gOOmke

— TRT World (@trtworld) October 12, 2023