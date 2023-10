Ένα ακόμα θύμα...

Νεκρή στη σύρραξη Χαμάς-Ισραήλ ανακοινώνει η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα ότι έπεσε μία νεαρή γυναίκα με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη.

Όπως γράφει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το «Ισραήλ στην Ελλάδα | Israel in Greece», η άτυχη κοπέλα φέρεται να συμπεριλαμβάνεται στα θύματα της επίθεσης στο Ισραήλ που ξεκίνησε η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση της Χαμάς το περασμένο Σάββατο (07/10).

Είχε στενές σχέσεις με την Ελλάδα

Πρόκειται για την Έντεν Μπεν Ρουμπί η οποία ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά ζούσε στο Ισράηλ. Από μικρό παιδί επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι την Ελλάδα, ενώ πήγαινε και στην εβραϊκή κατασκήνωση στο Λιτόχωρο της Πιερίας.

View this post on Instagram A post shared by Eden Ben Rubi 🍒 (@edenbenrubi)

View this post on Instagram A post shared by Eden Ben Rubi 🍒 (@edenbenrubi)

View this post on Instagram A post shared by Eden Ben Rubi 🍒 (@edenbenrubi)

«Δολοφονήθηκε πισώπλατα από τη Χαμάς, ενώ έτρεχε να σωθεί»

Με ανακοίνωσή της, η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα γνωστοποίησε ότι η Έντεν Μπεν Ρουμπί δεν είναι πια ζωντανή, καθώς υπήρξε θύμα της «κτηνωδίας δεν έχει ορια», όπως τονίζουν. «Δολοφονήθηκε πισώπλατα από τη Χαμάς ενώ έτρεχε να σωθεί» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται, πάντως, πως στην ανάρτηση δεν γίνεται αναφορά για την ημέρα και τον τόπο που συνέβη το θλιβερό περιστατικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Έντεν Μπεν Ρουμπι δεν είναι πια ανάμεσα μας! Η Ισραηλινή με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη που επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι την Ελλάδα από μικρό παιδί δολοφονήθηκε πισώπλατα από τη Χαμάς ενώ έτρεχε να σωθεί. Η κτηνωδία δεν έχει ορια! Συλλυπητήρια στην οικογένεια της! Είναι φτωχά τα λόγια..

Eden Ben Rubi is no longer with us! The Israeli girl, with origins from Thessaloniki, who visited Greece every summer since she was a young child, was murdered by Hamas while running for her life. Cruelty has no limits! Condolences to her family! There are no words…

#IstandwithIsrael».