Ένα αδέσποτο ζώο που βρέθηκε τραυματισμένο από αυτοκίνητο στη Βραζιλία και μεταφέρθηκε σε κέντρο περίθαλψης αποδείχθηκε το μόνο γνωστό παράδειγμα διασταύρωσης σκύλου με αλεπού.

Από την αρχή, η εμφάνιση και η συμπεριφορά του θηλυκού τετράποδου παραξένεψε τους κτηνιάτρους. Γαύγιζε σαν σκύλος και είχε μάτια σκύλου, όμως τα μυτερά αφτιά και το μακρύ ρύγχος του θύμιζαν αλεπού. Επιπλέον, συνήθιζε να σκαρφαλώνει σε θάμνους, αρνιόταν την σκυλοτροφή και προτιμούσε να τρώει αρουραίους.

«Δεν ήταν πειθήνιο σαν σκύλος, δεν είχε όμως την επιθετικότητα που θα περίμενε κανείς από ένα άγριο μέλος της οικογένειας των κυνίδων» δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph μια από τις κτηνιάτρους που εξέτασαν το ζώο.

Το περίεργο πλάσμα βρέθηκε τραυματισμένο το 2021 στο Βακάρια της νότιας Βραζιλίας και νοσηλεύτηκε στο Κέντρο Προστασίας και Αποκατάστασης Άγριων Ζώων του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

What a strange hybrid beast!

Cross-species hybridization is well known among the Canis (dogs/wolves/coyotes/jackals) but I’ve never heard of CROSS-GENUS hybridization

Here’s a Dog X Pampas fox hybrid from the wild, two genera separated by 6.7 million yrshttps://t.co/RumCf95uw0 pic.twitter.com/l411ufmueh

