Ξέσπασε στα γέλια ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αναφορικά με τη δήλωση του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, για το ενδεχόμενο αποστολής δυτικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε το TRT World, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών εμφανίζεται να ξεσπάει σε ηχηρά γέλια ακούγοντας την ερώτηση της δημοσιογράφου, χωρίς φυσικά να μπει στον κόπο να απαντήσει.

Russian FM Lavrov was asked his thoughts on Macron saying he may send troops to Ukraine

He laughed and ignored it 💀

