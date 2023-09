Αμφιβάλει κανείς πως ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ο πιο επιδραστικός προπονητής του 21ου αιώνα; Αμφιβάλλει πως μέσα από τις ιδέες του το ποδόσφαιρο άλλαξε; Ποιος είπε όμως ότι όλα αυτά είναι δωρεάν; Και πόσο εύκολο είναι στα αλήθεια κάνοντας μια σχετική σούμα να κατανοήσεις πως το όραμα του Καταλανού έχει στοιχίσει ως τώρα στους ιδιοκτήτες των ομάδων που εργάστηκε, περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ!

Ναι, αθροιστικά η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου και η Σίτι έχουν επενδύσει 2.04 δις. ευρώ για νέους παίκτες με τον Γκουαρδιόλα στο τιμόνι τους, σύμφωνα με τη λίστα που σχημάτισε η ιστοσελίδα «Transfer News Live». Ένα… ποδοσφαιρικό ΑΕΠ για χάρη του, το οποίο βεβαίως τις περισσότερες φορές έχει κάνει απόσβεση με τον πιο ενδιαφέροντα τρόπο. Διότι η Μπάρτσα του Πεπ είναι μια από τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών και επί της ουσίας εκείνη που άλλαξε για πάντα τα οικονομικά δεδομένα στο Ισπανικό ποδόσφαιρο.

Η νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μάντσεστερ Σίτι, κατάφερε να γίνει το Νο1 των καιρών μας παρά το γεγονός ότι πριν από 15 χρόνια δεν χωρούσε ούτε στο top 10 της Πρέμιερ Λιγκ. Και βέβαια δεν λησμονεί κανείς πως οι ιδέες του Πεπ στο διάστημα παραμονής του στο Μόναχο άλλαξαν μπόλικα από τα δεδομένα και στο κλασικό στιλ του Γερμανικού ποδοσφαίρου.

🚨 Most money spent on transfer fees over the course of their managerial career:

1⃣🇪🇸 Pep Guardiola €2.04 Billion

2⃣🇵🇹 Jose Mourinho €1.86 Billion

3⃣🇮🇹 Carlo Ancelotti €1.69 Billion

4⃣🇮🇹 Massimiliano Allegri €1.4 Billion

5⃣🇦🇷 Diego Simeone €1.21 Billion

6⃣🇨🇱 Manuel… pic.twitter.com/kri0fPkcpc

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 13, 2023