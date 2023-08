Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε την επιτυχή χρήση όπλου μεγάλου βεληνεκούς από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του, τo οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, έπληξε στόχο σε απόσταση 700 χιλιομέτρων.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στο νέο πύραυλο στην καθημερινή τηλεδιάσκεψη, στην οποία ακούστηκε η αναφορά του αρχηγού του ουκρανικού στρατού Βαλέρι Ζαλούζνι, σχετικά με την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, ενώ εκπρόσωποι του υπουργείου Στρατηγικής μίλησαν για τη δική τους παραγωγή.

«Επιτυχής χρήση του δικού μας όπλου μεγάλου βεληνεκούς: ο στόχος επλήγη σε απόσταση 700 χιλιομέτρων», έγραψε ο Ζελέσνκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλώντας για την τηλεδιάσκεψη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν αναφέρθηκε σε καμία άλλη λεπτομέρεια.

There is no force that can destroy our freedom and independence. Ukraine continues to fight. Our warriors continue to fight. Step by step, we are bringing victory closer.

The 80th separate airborne assault brigade, thank you for your results in the Mykolaiv, Izyum, Kupyansk,… pic.twitter.com/oM46eg5KRq

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2023