Όλοι έχουμε βγει άπειρα ραντεβού με… ακατάλληλους ανθρώπους και έχουμε σκεφτεί ότι ποτέ δεν θα βρούμε την αληθινή αγάπη. Ελπίδες όμως έρχεται να μας δώσει το άρθρο της Julie Orlov, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου «The Pathway to Love: Create Intimacy and Transform Your Relationships through Self-Discover».

Όπως μας διαβεβαιώνει, λοιπόν, όλο και περισσότεροι είναι αδέσμευτοι -ή χωρισμένοι, ίσως ακόμα και χήροι- μετά την ηλικία των 50 και αναζητούν την αγάπη, σύμφωνα με τα στατιστικά. Μάλιστα, σε μεγαλύτερες ηλικίες τα ραντεβού είναι πιο επιλεκτικά, πιο συνειδητοποιημένα και πιο πιθανόν να γίνουν η αρχή μιας σχέσης ζωής, όπως μας διαβεβαιώνει η ειδικός.

Για του λόγου το αληθές, η Orlov παραθέτει 4 λόγους για τους οποίους τα ραντεβού μετά την ηλικία των 50 ετών «κουβαλούν» περισσότερες υποσχέσεις.

Αυτοί είναι οι 4 λόγοι: