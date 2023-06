Το άγαλμα της Ελευθερίας ξεπροβάλει σε έναν κίτρινο ουρανό καθώς η Νέα Υόρκη έχει καλυφθεί από καπνούς εδώ και μέρες εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στον ανατολικό Καναδά.

Οι αρχές της Νέας Υόρκης, του Τορόντο και της Οτάβα προειδοποίησαν την Τρίτη τους κατοίκους για τους κινδύνους που εγκυμονεί για την υγεία ο αέρας.

Η ασυνήθιστα πρώιμη και έντονη έναρξη της περιόδου πυρκαγιών έχει θέσει τον Καναδά μπροστά στο ενδεχόμενο για τη χειρότερη χρονιά όλων των εποχών, καθώς οι θερμές και ξηρές συνθήκες προβλέπεται να διατηρηθούν για μήνες.

Φωτιές έχουν ξεσπάσει στις 10 επαρχίες και εδάφη του Καναδά, με το Κεμπέκ να έχει επηρεαστεί περισσότερο λόγω των πολλαπλών πυρκαγιών που προκλήθηκαν από κεραυνούς.

Το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Πολιτείας της Νέας Υόρκης εξέδωσε υγειονομική σύσταση για τις κομητείες, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη, το Μπρονξ και το Κουίνς.

Η πολιτεία συνέστησε στους κατοίκους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να περιορίσουν την έντονη σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους για να μειώσουν τον κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία.

There were more than 400 wildfires — over 200 out of control — ablaze on Tuesday across Canada. In Ontario, a layer of haze blanketed parts of Ottawa and Toronto, where officials warned residents about the poor air quality. https://t.co/7M27RNKwcW pic.twitter.com/jDHaBVaCRZ

Η καναδική πρωτεύουσα Οτάβα, η οποία γειτνιάζει με το Κεμπέκ, καλύφθηκε από ομίχλη το πρωί της Τρίτης, με την ποιότητα του αέρα να βρίσκεται στην κατηγορία 10+, το χειρότερο επίπεδο στον δείκτη υγείας της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος του Καναδά, που υποδηλώνει «πολύ υψηλό κίνδυνο».

Τα νέφη καπνού από τοπικές δασικές πυρκαγιές καθώς και δασικές πυρκαγιές στο Κεμπέκ είχαν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της ποιότητας του αέρα», ανέφερε ο Περιβαλλοντικός Καναδάς σε μια προειδοποίηση για την ποιότητα του αέρα στην Οτάβα.

Ο αέρας πάνω από το Τορόντο ήταν επίσης μολυσμένος φαινόμενο που θα μπορούσε να διατηρηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της εβδομάδας, ανέφερε η κυβερνητική μετεωρολογική υπηρεσία.

Ο καπνός από τις πυρκαγιές μπορεί να βλάψει την υγεία ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις και οι άνθρωποι με πνευμονικές ή καρδιακές παθήσεις καθώς και οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι έγκυες γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία τους, ανέφερε ο Περιβαλλοντικός Καναδάς.

Οι δασικές πυρκαγιές είναι συχνές στις δυτικές επαρχίες του Καναδά, αλλά φέτος οι φλόγες εξαπλώθηκαν ραγδαία στον ανατολικό Καναδά, αναγκάζοντας τις εκκενώσεις σπιτιών και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να κινητοποιήσει τον στρατό.

Περίπου 3,3 εκατομμύρια εκτάρια έχουν ήδη καεί -περίπου 13 φορές περισσότερο από τον μέσο όρο της δεκαετίας- και περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τουλάχιστον προσωρινά τα σπίτια τους.

«Θέλω να τονίσω ότι οι άνθρωποι πρέπει να συνεχίσουν να ακούν τις τοπικές αρχές για το πώς να παραμείνουν ασφαλείς, μεταξύ άλλων και σε μέρη όπως η Οτάβα που επηρεάζονται από τον καπνό των πυρκαγιών», δήλωσε ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό σε δημοσιογράφους στην Οτάβα.

The Eastern US and Central Canada are suffering through one of their worst wildfire smoke events in recorded history.

New York City and Toronto have among the top 7 worst air qualities of any major city on Earth. pic.twitter.com/xt3JpyI7XB

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) June 6, 2023