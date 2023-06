Μετά από έντεκα χρόνια η Ντόρτμουντ έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έπρεπε απλά να νικήσει τη βαθμολογικά αδιάφορη Μάιντζ στο «Signal Iduna Park», αλλά δεν τα κατάφερε. Το τελικό 2-2 την άφησε στη δεύτερη θέση σε ισοβαθμία με την Μπάγερν Μονάχου που πανηγυρίζει τον 11ο σερί τίτλο της και 33ο συνολικά.

Περισσότεροι από 80.000 οπαδοί της Ντόρτμουντ είχαν γεμίσει το γήπεδο με την ελπίδα ότι στο φινάλε του ματς θα ήταν εκείνοι που θα χαμογελούσαν. Τι κι αν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως περίμεναν; Με τη λήξη του ματς ούτε αποδοκιμασίες υπήρξαν, ούτε επεισόδια, ούτε κάποιο παρατράγουδο. Για τουλάχιστον μισή ώρα, άπαντες έμειναν στις θέσεις τους και τραγούδησαν για την αγαπημένη τους ομάδα.

Η συγκεκριμένη στάση από τους οπαδούς των Βεστφαλών, ήταν αρκετή ώστε να κάνει τον Έντιν Τέρζιτς να «λυγίσει», με τον τεχνικό της Ντόρτμουντ να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

«Αν κερδίσετε και σταθείτε στην κορυφή, ή αν χάσετε και σταθείτε στον πάτο, εμείς πάλι θα τραγουδήσουμε: Borussia, BVB! Ό,τι κι αν συμβεί, θα μείνουμε στο πλευρό σας μέχρι να πεθάνουμε και θα τραγουδάμε για εσάς: Μπορούσια, Μπορούσια… BVB!».

Borussia Dortmund fan-turned-head coach Edin Terzic in tears as the Südtribüne chants his name after losing the title.

The chant afterwards: “If you win and stand top, or if you lose and stand at the bottom, we’ll still sing: Borussia, BVB!”

Powerful.pic.twitter.com/Lc3F61gIdg

— Felix Tamsut (@ftamsut) May 27, 2023