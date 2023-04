Ο Έλον Μασκ άρχισε να κάνει πράξη την απειλή του να αφαιρεί τα σήματα πιστοποιημένων λογαριασμών από τα προφίλ του Twitter που δεν πληρώνουν συνδρομή, όμως πολλοί διάσημοι χρήστες –από τον Λευκό Οίκο μέχρι τους New York Times- αρνούνται να συμμορφωθούν.

Οι συνδρομές είναι βασικό σκέλος της προσπάθειας για αύξηση της κερδοφορίας της πλατφόρμας, της οποίας τα έσοδα κατέρρευσαν μετά την εξαγορά της από τον Έλον Μασκ, όμως το νέο πλάνο αποδεικνύεται αντιδημοφιλές σε ορισμένους από τους καλύτερους πελάτες του.

Αφότου η διεύθυνση των New York Times ξεκαθάρισε ότι δεν θα πληρώσει συνδρομή, το Twitter αφαίρεσε το Σαββατοκύριακο το σήμα πιστοποίησης στον κεντρικό λογαριασμό των New York Times, τον οποίο ακολουθούν 55 εκατομμύρια χρήστες.

Μάλιστα ο Μασκ επιτέθηκε στην εφημερίδα με καταιγισμό εκδικητικών προσβολών: «Η πραγματική τραγωδία των @NYTimes είναι ότι η προπαγάνδα τους δεν είναι καν ενδιαφέρουσα» έγραψε στο Twitter ο ιδιοκτήτης του.

«Επίσης, η ροή τους είναι το ισοδύναμο της διάρροιας στο Twitter. Δεν διαβάζεται» συνέχισε.

Η συνδρομή στην υπηρεσία Twitter Blue ξεκινά από τα 7 δολάρια τον μήνα για τους απλούς χρήστες, όμως οι εταιρείες και οι οργανισμοί θα πρέπει να πληρώνουν 1.000 δολάρια τον μήνα, συν 50 δολάρια για το προφίλ κάθε υπαλλήλου τους.

Η συνδρομή προσφέρει σήμα πιστοποίησης που εμφανίζεται χρυσό για τις επιχειρήσεις, γκρίζο για κυβερνητικούς οργανισμούς και μπλε για τους απλούς χρήστες.

Ωστόσο το Twitter όμως δεν πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του λογαριασμού είναι αυτός που δηλώνει, κάτι που αφήνει περιθώριο για πλαστά προφίλ και απάτες.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp

Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…

— Twitter Verified (@verified) March 23, 2023